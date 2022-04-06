طيران الإمارات تعلن استئناف خدمة بالي ولندن ستانستيد وريو دي جانيرو وبوينس آيرس

المصدر: دبي - وام

أعلنت طيران الإمارات عن تكثيف عملياتها العالمية مع إعادة الخدمات إلى أربع وجهات أخرى حيث ستستأنف التشغيل إلى كل من بالي ولندن ستانستيد و وريو دي جانيرو وبوينس آيريس في الأول من مايو والأول من أغسطس والثاني من نوفمبر على التوالي.

كما أعلنت الناقلة أيضا أنها ستعزز خدماتها إلى كل من نيجيريا وموريشيوس وسنغافورة لتلبية الطلب المتنامي.

وتواصل طيران الإمارات استجابة لتخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم إعادة بناء وتوسيع شبكتها العالمية وتعزيز خدمة قاعدة عملائها.

وتسير طيران الإمارات اعتبارا من 1 مايو المقبل خمس رحلات أسبوعيا إلى بالي بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجتين. وبحلول يوليو 2022 ستصبح الخدمة يومية إلى الجزيرة .

واعتبارا من الأول أغسطس المقبل ستستأنف طيران الإمارات خدمة مطار لندن ستانستيد بخمس رحلات أسبوعيا ترتفع إلى رحلة يومية اعتبارا من 1 سبتمبر 2022 وذلك باستخدام طائرات البوينج 777-300ER المزودة بمنتج الدرجة الأولى. وبحلول أكتوبر 2022 سيصل عدد رحلات طيران الإمارات إلى المملكة المتحدة إلى 110 رحلات أسبوعيا مقسمة كالآتي 6 رحلات يوميا إلى لندن هيثرو رحلتان يوميا بطائرات A380 إلى غاتويك ثلاث رحلات يوميا إلى مانشستر بما في ذلك رحلتان بطائرات A380 "بدءا من الأول أكتوبر 2022 رحلتان يوميا إلى برمنغهام خمس رحلات أسبوعيا إلى نيوكاسل ورحلة يومية إلى غلاسكو.

وستسير طيران الإمارات أربع رحلات أسبوعيا إلى بوينس آيرس عبر ريو دي جانيرو بطائراتها البوينج 777-300ER اعتبارا من 2 نوفمبر 2022 ما يوفر للعملاء في الأرجنتين والبرازيل إمكانية الاتصال المباشر مع وجهات الأعمال والترفيه الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

كما ستوسع اعتبارا من الأول من فبراير 2023 طيران الإمارات عملياتها إلى خدمة يومية ما يوفر للعملاء مزيداً من الراحة والاختيار والمرونة في التخطيط للسفر.

وتعتزم طيران الإمارات تكثيف خدمتها إلى لاغوس اعتبارا من 1 يوليو المقبل بتسيير 11 رحلة أسبوعيا ترتفع إلى رحلتين يوميا اعتبارا من 1 سبتمبر 2022 لتعود الخدمة إلى مستوى ما قبل الجائحة.

كما ستشغل 5 رحلات أسبوعيا إلى العاصمة النيجيرية أبوجا اعتبارا من الأول مايو المقبل ترتفع إلى خدمة يومية اعتبارا من 1 سبتمبر 2022.

وستكثف طيران الإمارات استجابة للطلب المتنامي خدمتها إلى موريشيوس من رحلة يومية إلى 9 رحلات أسبوعيا بين 9 أبريل الجاري ونهاية يونيو المقبل ثم إلى رحلتين يوميا اعتبارا من يوليو 2022.

وستعطي الرحلة اليومية الثانية دفعة قوية للسياحة إلى وجهة المحيط الهندي التي خففت مؤخراً القيود على دخول المسافرين. وبموجب اتفاقية المشاركة بالرمز مع طيران موريشيوس يمكن لعملاء الناقلتين الاستمتاع بوصول أكبر واتصال سلس من وإلى تلك الدولة.

كما ستضاعف طيران الإمارات خدمات الركاب إلى سنغافورة من سبع رحلات إلى 14 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 23 يونيو 2022 وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السفر حيث أعيد فتح البلاد بأمان أمام السياح الدوليين مع تخفيف القيود على السفر.

ومع استئناف الخدمة إلى الوجهات الأربع ستتسع شبكة طيران الإمارات لتغطي أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست. وتواصل الناقلة إعطاء الأولوية القصوى للسفر الآمن من خلال تنفيذ مجموعة شاملة من التدابير على الأرض في جميع نقاط الاتصال وعلى الطائرات.

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