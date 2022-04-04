المباني الأكثر طلباً للاستئجار على شارع الشيخ زايد

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية، المباني الأكثر طلباً لاستئجار شقق على شارع الشيخ زايد في دبي.

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن شارع الشيخ زايد يعج بالحركة والنشاط على مدار الساعة، ويمكن إطلاق لقب «الشارع الذي لا ينام» عليه، إذ يحتضن عدداً كبيراً من الأبراج السكنية للتأجير أو البيع.

وأشار التقرير إلى أن الشارع يشهد إقبالاً واسعاً من السكان والزوار، كما يُعرف بضمّه عدداً من الفنادق من فئة ثلاث وأربع وخمس نجوم.

وحلّ «برج الوصل» في المركز الأول بقائمة المباني الأكثر طلباً لاستئجار شقق على شارع الشيخ زايد، يليه برج «بلو تاور»، ثم «برج دجى»، فيما حلت «أبراج سعيد»، وبناية «إنفينيتي» في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

«برج الوصل»

يتكون «برج الوصل» من 22 طابقاً تتضمن وحدات سكنية منوعة، ويتيح خاصية التملك الحر.

يضم «برج الوصل» مواقف سيارات تحت الأرض، ومرافق على السطح، بما فيها منطقة جلوس، وبركة سباحة، ونادٍ للياقة البدنية. وسجل البرج نسبة بحث عن شقق للإيجار بلغت 44.91%. أما متوسط إيجار شقة من غرفة وصالة فيبلغ 63 ألف درهم سنوياً، ولغرفتين وصالة 71 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ متوسط إيجار شقة من ثلاث غرف وصالة 103 آلاف درهم سنوياً.

«بلو تاور»

سجل برج «بلو تاور» نسبة بحث عن شقق للإيجار تبلغ 18%، ويمكن العثور على شقة من غرفتين وصالة بمتوسط 78 ألف درهم سنوياً.

يزيد ارتفاع «بلو تاور» عن 317 متراً، ويضم 72 طابقاً، ما يجعله أحد أطول الأبراج في دبي، كما يوفر طيفاً واسعاً من المرافق الترفيهية والخدمية، مثل نادي اللياقة البدنية، وبركة سباحة، وغرف ساونا وبخار، وحوض جاكوزي، وملعب «إسكواش»، وآخر لكرة التنس، كما ينفرد بموقعه القريب من معالم دبي المميزة.

«برج دجى»

يتموضع «برج دجى» مقابل مركز دبي المالي العالمي، ويتضمن وحدات سكنية منوعة ضمن 52 طابقاً. يوفر البرج نمط حياة فاخراً لسكانه، يشمل مرافق رياضية وتمارين «يوغا» مجانية. سجلت نسبة البحث عن شقق للإيجار في هذا البرج 14.5%، في وقت تتوافر فيه شقق من غرفة وصالة بمتوسط إيجار يبلغ 67 ألف درهم سنوياً، وشقق من غرفتين وصالة بمتوسط إيجار 85 ألف درهم سنوياً.

«أبراج سعيد»

ووفقاً لتقرير «بيوت دوت كوم»، تعد «أبراج سعيد» من بين أفضل المباني لاستئجار الشقق في شارع الشيخ زايد، وسجلت نسبة بحث على الموقع بلغت 12.51%.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن العثور على شقة من غرفة وصالة بمتوسط 52 ألف درهم سنوياً، وشقة من ثلاث غرف وصالة بمتوسط 105 آلاف درهم سنوياً.

بناية «إنفينيتي»

تقع بناية «إنفينيتي» على مقربة من محطة مترو «نور بنك»، وتضم صالة ألعاب رياضية ومواقف سيارات مظللة، فضلاً عن نظام أمني يعمل على مدار الساعة، وكاميرات مراقبة وبطاقات دخول لضمان أقصى درجات الأمن.

تبلغ نسبة البحث عن شقق للإيجار في البناية 10.07%، فيما يصل متوسط إيجار شقة من غرفة وصالة إلى 35 ألف درهم سنوياً، وغرفتين وصالة 53 ألف درهم سنوياً.

• «برج الوصل» يتصدّر بنسبة بحث عن شقق للإيجار بلغت 44.91%.

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