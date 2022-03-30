«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة للتزود بالغاز الطبيعي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت «شركة أدنوك للتوزيع»، أولى محطاتها المخصّصة فقط لإعادة التزّود بالغاز الطبيعي المضغوط في الدولة.

وأكدت الشركة أن محطة وقود «الزاهية» التقليدية في شارع الفلاح بأبوظبي، خضعت لعملية تجديد شاملة، وأصبحت توفّر للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي، حالياً، وصولاً سهلاً وسريعاً في قلب العاصمة.

ووفقاً للشركة، تعتبر محطة «الزاهية» إحدى 30 محطة يتوافر فيها الغاز الطبيعي المضغوط في جميع أنحاء الدولة حالياً، وهي جزء من عملية انتقال استراتيجي لمواقع التزوّد بالغاز الطبيعي المضغوط إلى أماكن مناسبة وأفضل تجهيزياً، ما يتيح لسائقي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي خيارات أوسع للتزود به.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن الطلب على الغاز الطبيعي المضغوط ارتفع بشكل مطّرد في السنوات الأخيرة، سواء من الشركات الكبيرة، بما فيها شركات سيارات الأجرة، أو من المستهلكين العاديين.

وأضاف: «تهدف المحطة الجديدة إلى توفير إمكانية وصول مريح وسهل في وسط العاصمة للتزوّد بالغاز الطبيعي المضغوط، وتحتوي على أربع مضخات».

يذكر أنّ «أدنوك للتوزيع» تعمل على توفير هذا الوقود البديل في محطاتها منذ أكثر من 10 سنوات، إذ جرى تحويل أول سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في سبتمبر 2010.

وتم حتى الآن تحويل أكثر من 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

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