إطلاق نظام «بي إتش إم» لفتح حسابات المستثمرين في «دبي المالي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد سوق دبي المالي، أمس، إطلاق نظام «بي إتش أم كابيتال الذكي» لفتح حسابات المستثمرين.

وتم إطلاق النظام الجديد، في سياق تنسيق تام من قبل السوق للخطوات التنفيذية ذات الصلة بالربط بين سوق دبي المالي وشركة «بي إتش أم كابيتال».

ومن خلال النظام الذكي الجديد، أصبح فتح الحسابات الاستثمارية أسهل من أي وقت مضى، بفضل الربط المباشر بين الشركة وسوق دبي المالي، بحيث يتمكن المستثمر من استكمال متطلبات استصدار «رقم مستثمر» في السوق بأسلوب مبتكر وموثوق.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، إن جهود التحول الرقمي في سوق دبي المالي تكتسب قوة دفع متزايدة، عبر تسريع وتيرة الربط الإلكتروني بين السوق وشركات الوساطة المعتمدة، بما يوفر وصولاً سلساً وتجربة غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين في فتح «حساب مستثمر» لدى السوق عن طريق شركة الوساطة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش أم كابيتال للخدمات المالية»، عبدالهادي السعدي، إن إطلاق النظام الذكي الجديد، يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة، وإضافة قيمة لخدماتها ومنتجاتها.

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