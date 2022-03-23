«دبي للخدمات المالية» تفرض جزاءات على شركتين وشخصين من «أدينيوم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، إجراءات تنفيذية ضد شركتين من مجموعة «أدينيوم» (Adenium Group) وشخصين مرتبطين بها، لقيامهم بارتكاب عدد من الانتهاكات المخالفة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية.

والشركتان هما«أدينوم إنيرجي كابيتال ليمتد» (أدينيوم كايمان)، وهي شركة مسجلة في «جزر كايمان» وقيد التصفية حالياً، وشركة «أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد» (إي إيه سي إي إل)، وهي شركة مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، وأيضاً قيد التصفية حالياً. وتنتمي كل من شركة «أدينيوم كايمان» وشركة «أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد» إلى مجموعة «أدينيوم».

أما الشخصان فهما واصف الصواف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أدينيوم كايمان» والمسؤول التنفيذي الأول السابق لشركة «أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد»، ويوسف فؤاد شاكر، رئيس الشؤون القانونية السابق لشركة «أدينيوم كايمان» والمدير المرخص السابق لشركة «أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news