تطوير مشروع سكني في «دبي هيلز استيت» باستثمارات 340 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «إلينغتون العقارية» عن اتفاقية مع رجل الأعمال، عبدالرازق عبدالأحد، عبر شركة «ديجا فو» الرائدة في الوساطة العقارية، وذلك لتطوير مشروع سكني جديد في «دبي هيلز استيت».

ويضم المشروع، البالغة قيمته 340 مليون درهم، شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وستبدأ أعمال التصميم والتخطيط الرئيس للمشروع في وقت قريب.

وقال عبدالرازق عبدالأحد: «القطاع العقاري في دبي من بين الأقوى على مستوى العالم، وهناك إمكانات كبيرة للنمو، لاسيما في مناطق مثل (دبي هيلز استيت)، التي تحقق عائدات عالية على الاستثمار».

وأضاف الشريك المؤسس والرئيس لشركة «إلينغتون العقارية»، نيثين بهاثناغار: «تؤكد هذه الاتفاقية مجدداً على الثقة العالية التي يضعها المستثمرون وشركات إدارة العقارات، مثل (ديجا فو)، في إمكاناتنا وقدراتنا على تطوير وتنفيذ مشروعات فريدة. وتقدم (إلينغتون العقارية) قيمة طويلة الأجل لاستثماراتها العقارية».

وتمتلك «إلينغتون العقارية» محفظة متنامية من المشروعات العقارية بدبي، وأبرزها «بلغرافيا 1»، و«بلغرافيا 2»، و«بلغرافيا سكوير»، و«بلغرافيا هايتس 1»، و«إيتون بليس»، و«ويلتون بارك ريزيدنسز».

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