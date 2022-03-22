«شعاع كابيتال» تستحوذ على حصة أغلبية في شركة «سوق المال»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شعاع كابيتال»، المنصة المتخصصة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية الرائدة في المنطقة، عن نجاحها باستكمال مشروع استثمار استراتيجي في شركة «سوق المال»، وهي شركة التكنولوجيا المالية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وسيوفر هذا الاستثمار رأس المال اللازم للنمو، ما يسمح لـ«سوق المال» بتنفيذ خطة نمو طموحة على مدار الـ24 شهراً المقبلة.

وعقب الاستثمار، ستواصل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوق المال، أمبارين موسى، قيادة أعمال الشركة، والإشراف على توسيع خدماتها. وتنضم «شعاع» إلى المستثمرين الاستراتيجيين الحاليين في الشركة، وهم «الرياض المالية»، والموقع الإلكتروني المتخصص بالمقارنة GoCompare في المملكة المتحدة، اللذان سيظلان مساهمين في «سوق المال».

ويدعم هذا الاستثمار استراتيجية «شعاع كابيتال»، الرامية لزيادة عروضها الرقمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتمويل الشخصي التي توفرها للمستهلك. كما تتماشى هذه الرؤية في الوقت ذاته مع خطة النمو المستقبلي لشركة «سوق المال»، التي تتطلع إلى تعزيز عروضها، وتطوير منصة إدارة مالية شخصية تشمل جانبي التثقيف والتوعية المالية.

وأطلقت «سوق المال» خلال العام الماضي أول برنامج تثقيف مالي للموظفين من خلال برنامجها MoneyDoctor الأول من نوعه في المنطقة والجهة الرائدة في القطاع في ما يتعلق بتمثيل صوت العميل لدى المؤسسات المالية. ويجسد هذا البرنامج الخطوة الأولى على طريق تحقيق رؤية الشركة المتمثلة بالسماح للعملاء بتثقيف أنفسهم، والحصول على موافقة فورية مسبقة على منتجاتهم الائتمانية، وتتبع عملية إنفاقهم، وتنمية ثرواتهم، وكل ذلك عبر منصة واحدة.

وقال مدير عام ورئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لدى «شعاع كابيتال»، فؤاد طارق خان: «نحن متحمسون للانضمام إلى (سوق المال) وأمبارين موسى، فيما يسعون للتحول إلى منصة تفاعلية لإدارة خدمات التمويل الشخصي. ونحن نؤمن بأن (سوق المال) وذراع التثقيف المالي لديها قادران على تمكين العملاء من فهم وإدارة وتنمية مواردهم المالية بطريقة أفضل. وفيما تسعى (سوق المال) لتعزيز عروضها بمجال الخدمات الشخصية وإدارة الثروات، ستكون (شعاع كابيتال) مؤهلة بالشكل الأمثل لدعم وصول الشركة إلى مجموعات جديدة من رأس المال والمنتجات، والأهم من ذلك كله، إلى المعرفة».

• سيوفر هذا الاستثمار رأس المال اللازم للنمو، ما يسمح لـ«سوق المال» بتنفيذ خطة نمو طموحة على مدار الـ 24 شهراً المقبلة.

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