«مصدر» تدشن الأعمال الإنشائية لمحطة طاقة شمسية في أذربيجان

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن التدشين الرسمي لبدء أعمال إنشاء «محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية» التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 230 ميغاواط في أذربيجان، وهو أول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في الدولة. كما وقعت «مصدر» اتفاقات لتطوير مشروعات طاقة نظيفة أخرى في أذربيجان، وذلك خلال مراسم تدشين أقيمت في العاصمة الأذرية، باكو، بحضور رئيس أذربيجان؛ إلهام علييف.



استثمار أجنبي

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي: «تجمع دولة الإمارات وأذربيجان الصديقة، روابط ثقافية واقتصادية عميقة، كما أنهما تتشاركان في ذات الرؤية التي تهدف الى ضمان مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة».

وأضاف: «تتطلع دولة الإمارات و(مصدر) إلى مواصلة تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم أذربيجان في رحلتها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، وذلك من خلال استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية لترسيخ شراكتنا الاستراتيجية».



طاقة متجددة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن تدشين المشروع خطوة مهمة ضمن مسيرة أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة، مؤكداً تسخير «مصدر» خبراتها وجهودها للمساهمة في دعم تحقيق التحول ضمن قطاع الطاقة الأذربيجاني.

وأضاف أن من شأن تنويع مزيج الطاقة أن يمّكن أذربيجان من دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة لديها، بالتوازي مع المساهمة بدور فاعل في جهود الحد من التغير المناخي.

تابع الرمحي: «نتطلع إلى استثمار وجودنا في أذربيجان، من أجل المساهمة في دعم تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة من خلال هذا المشروع والاتفاقات الأخرى التي تم توقيعها، وكشريك استراتيجي نشط لأذربيجان، فنحن على استعداد لتبادل المعرفة، وتطوير الخبرات المحلية، ودعم جهود الارتقاء بالبنية التحتية على المدى البعيد. كما نتطلع إلى التعاون مع شركائنا المحليين للمساهمة في بناء مستقبل خالٍ من الكربون لأذربيجان».



«محطة كاراداغ»

وكانت «مصدر» وقعت في أبريل 2021 اتفاقات لتطوير مشروع «محطة كاراداغ» الواقع على بعد تسعة كيلومترات شمال غرب منطقة «آلات» في أذربيجان، حيث من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة في عام 2023.

وستسهم المحطة في توليد نصف مليار كيلوواط /ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 110 آلاف منزل، والحد من انبعاث أكثر من 200 ألف طن من الكربون السنوياً، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي.



اتفاقات جديدة

ويعتبر صندوق أبوظبي للتنمية، إحدى جهات التمويل الرئيسية للمشروع، كما أنه يتطلع إلى تعزيز مساهمته في دعم جهود أذربيجان، لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة.

كما وسّعت «مصدر» التزامها بدعم أهداف الطاقة المتجددة في أذربيجان من خلال توقيع أربع اتفاقات مرتبطة بتنفيذ مشروعات طاقة نظيفة في البلاد.

وتستهدف أذربيجان زيادة حصة الطاقة المولّدة من مصادر متجددة إلى 30% بحلول عام 2030، إذ تتطلع البلاد إلى تنويع اقتصادها، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

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