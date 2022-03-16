عمومية «أبوظبي التجاري» تقرّ توزيعات نقدية بقيمة 2.574 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عقد بنك أبوظبي التجاري، اجتماع الجمعية العمومية الـ37 افتراضياً في مبنى المركز الرئيس للبنك في أبوظبي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، خلدون خليفة المبارك، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 37 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي وقدره 2.574 مليار درهم، أي ما يعادل 49% من صافي الأرباح. وسجّل بنك أبوظبي التجاري ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح الذي بلغ 5.247 مليارات درهم خلال عام 2021، ويعود الفضل في هذا الأداء إلى استراتيجية البنك الجديدة التي بدأ بتنفيذها مطلع العام الماضي.

وقال خلدون خليفة المبارك: «يواصل بنك أبوظبي التجاري مسيرته الرائدة بصفته مؤسسة مالية عالمية، تعمل على دعم المجتمع المحلي والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويفخر البنك بمواصلة دعمه لعملائه ومساهميه وشركائه، في مختلف الظروف والأوقات. وحرص البنك خلال عام 2021 على تطبيق مجموعة شاملة من التدابير والإجراءات الرامية لحماية العملاء المتأثرين اقتصادياً، من خلال التعاون الوثيق مع المصرف المركزي، لإنجاح خطة الدعم الاقتصادي الشاملة».

وأعلن مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في اجتماعه، تعيين أعضاء جدد انضموا للمجلس ضمن الدورة الجديدة التي تمتد لمدة ثلاث سنوات، وهم سلطان سرور الظاهري، وعمرو المنهالي، وفاطمة النعيمي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «نجح بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2021 في مواصلة العمل ضمن استراتيجية مدروسة أثبتت كفاءتها في تحقيق النمو المستدام والأداء المالي القويّ. فقد عملنا خلال العام على توسيع وإعادة هيكلة محفظة القروض، وزيادة الدخل من الرسوم، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي والارتقاء بتجربة العملاء، وتحقيق كفاءات أكبر على مختلف المستويات. في الوقت نفسه، عزز مصرف الهلال وبنك أبوظبي التجاري- مصر من دورهما كمحرّكين مهمين لأعمال المجموعة ودفع عجلة نموها على المدى الطويل».

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