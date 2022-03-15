"مصارف الإمارات" يدعو روّاد الأعمال إلى إطلاق العنان لطموحاتهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا اتّحاد مصارف الإمارات، روّاد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسّطة - سواءً كانت القائمة حالياً أو تلك التي لا زالت قيد الإنشاء - إلى إطلاق العنان لطموحاتهم وإمكانياتهم الكاملة من خلال الحملة الوطنية لاتحاد مصارف الإمارات والتي أطلقها الإتحاد مؤخراً لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مجموعة من المبادرات المخصّصة التي يوفّرها الإتحاد لكافة الشركات الصغيرة والمتوسّطة عبر منصّة إلكترونيّة واحدة وهي www.uaebf.ae/SME.

وأكّد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أنّ هذه المبادرة هي خطوة أساسيّة لتعزيز الدور الفاعل للشركات الصغيرة والمتوسّطة التي تُعتبر من ركائز الاقتصاد الإماراتي، قائلاً: "خلال العقدين الماضيين، تحوّلت دولة الإمارات العربيّة المتّحدة إلى مركزٍ اقتصادي حيوي يجذب الآلاف من روّاد الأعمال من كافة أصقاع العالم، وذلك تِبعاً للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي هدفت إلى جعل الإمارات واحةً للابتكار. ونحن في اتّحاد مصارف الإمارات نؤمن بأنّ قطاعنا المالي ومصارفنا الأعضاء في الإتحاد تلعب كلها دوراً مهماً في تحقيق هذه الرؤية من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسّطة، و التي تساهم بدورها وبشكلٍ كبير بتحقيق التقدّم والتطوّر للوطن".

ونظراً لهذا الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسّطة في الاقتصاد الوطني، قرّر إتّحاد مصارف الإمارات، أن يقدّم الدعم الّلازم للشركات الصغيرة والمتوسّطة من خلال هذه المبادرة التي تعتمد على مفاهيم الابتكار، والرقمنة، والتخطيط المالي، والشراكة المصرفيّة، والحوكمة المثلى. ويمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسّطة أن يختاروا شريكاً مصرفياً موثوقاً من أعضاء اتّحاد مصارف الإمارات ليمنحهم امتيازات الوصول إلى خدمات وحلول مصرفيّة مخصّصة لأعمالهم، بالإضافة إلى المنتجات الماليّة، وخدمات التخطيط المالي، والقروض وبرامج التمويل.

وتمكن مبادرة اتّحاد مصارف الإمارات، روّاد الأعمال أيضاً من حماية وتنظيم شركاتهم الصغيرة والمتوسّطة، من خلال توفير الخطط الإستراتيجيّة والتشريعات وأطر العمل التي تضمن الحوكمة الصحيحة. إضافةً إلى ذلك، توفّر هذه المبادرة فرص الإرشاد والتواصل الحصريّة، فضلاً عن الأدوات الرقميّة والتسويق الإجتماعي لمساعدة روّاد الأعمال على الارتقاء بأعمالهم.

وقال ديراج كونوار، رئيس لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات: "لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسّطة إلى المعلومات الخاصة بمبادرات اتّحاد المصارف، قمنا بإنشاء منصّة إلكترونيّة يجد من خلالها روّاد الأعمال كافة التفاصيل التي يحتاجون إليها لتطوير أعمالهم. كما قمنا بإنشاء مجموعة حصريّة على منصة فيسبوك (www.facebook.com/groups/smesunlockyourpotential/) لإطلاع أصحاب الشركات على أحدث البرامج والمبادرات التي يُطلقها اتّحاد المصارف لمساعدتهم على تحقيق كامل طموحاتهم، مهما كان حجم أعمالهم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news