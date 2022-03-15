%52 من الموظفين في الإمارات يتوقعون زيادة على رواتبهم خلال 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف «استبيان الرواتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022»، الذي أجراه موقع «بيت.كوم» للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف» المتخصصة بأبحاث السوق، عن تصورات وانطباعات الموظفين في المنطقة حول الرواتب والحوافز المُقدمة لهم في شركاتهم.

وأظهر الاستبيان أن نحو ثلثي المجيبين في دولة الإمارات يعتقدون أن الرواتب إما ستزداد أو تبقى على حالها، في ما توقع 52% من المجيبين تلقي زيادة على رواتبهم خلال عام 2022.

الرواتب والمزايا

وقال 51% من المجيبين إن حزمة رواتبهم الحالية تتضمن الراتب الأساسي إضافة إلى المزايا، بينما صرّح 33% منهم أنها تتضمن الراتب الأساسي فقط، فيما قال 16% إن حزمة الراتب تتضمن الراتب الأساسي والمزايا والعمولات.

وشملت المزايا الأكثر شيوعاً التي يحصل عليها الموظفون في دولة الإمارات: التأمين الصحي الشخصي، إذ ذكر 36% أنهم يحصلون عليه، وتذكرة سفر شخصية سنوية (31%)، والسكن الذي توفره الشركة (22%).

من ناحية أخرى، قال 60% من المجيبين إن شركتهم تقدم حالياً مكافأة نهاية الخدمة، بينما قال 11% من المجيبين إنهم يتلقون معاشاً تقاعدياً، بينما يحصل 9% على أنواع أخرى من المزايا.

هيكل الأجور المفضل

أما بالنسبة لهيكل الأجور المفضل، ففضّل 62% من الذين أجابوا عن الاستبيان، الحصول على هيكل أجور ثابت بنسبة 100%، بينما يفضل نحو 28% الحصول على هيكل أجور ثابت جزئياً بأجر متغير يتضمن عمولات وحوافز.

المدخرات والنفقات

وقال 59% إنهم قادرون على توفير جزء من دخلهم الشهري، بينما صرّح 56% بأنهم يحولون نسبة من مدخراتهم إلى وطنهم الأم.

ومن بين المجيبين الذين يقومون باستثمارات مالية منتظمة، قال 23% إنهم يستثمرون في عملهم الخاص.

جودة الحياة

وفي ما يتعلق بجودة الحياة، فإن نحو سبعة من 10 مجيبين (69%) في دولة الإمارات، يعتقدون بأنهم أفضل حالاً، أو يعيشون مستوى مماثلاً لأفراد جيلهم في بلد إقامتهم.

عوامل معززة

وذكر الاستبيان أن من المثير للاهتمام أن 26% من المجيبين صرحوا عن عدم ارتباط ولائهم لشركتهم بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما يرى 24% أن ولاءهم يرتبط بشكل كامل بالراتب الذي تقدمه الشركة لهم.

وفضلاً عن الراتب، أشار المجيبون عن الاستبيان إلى عوامل معززة أخرى للولاء، تتمثل في طبيعة المسؤوليات اليومية (31%)، وفرص التقدم الوظيفي (26%)، وزملاء العمل (25%).

خطط مستقبلية

وعندما سُئل المشاركون في الاستبيان عن خططهم المهنية خلال الـ12 شهراً المقبلة، قال 50% من المجيبين في دولة الإمارات إنهم سيبحثون عن وظيفة أفضل في قطاع عملهم نفسه، بينما قال 41% إنهم يخططون للبحث عن وظيفة أفضل في قطاع مختلف.

لمحة عن المجيبين

ووفقاً لـ«بيت.كوم» و«يوغوف»، فقد صرّح 73% من المجيبين بأنهم يعملون في الشركة الحالية نفسها منذ ست سنوات أو أقل، فيما قال 46% إنهم يعملون في الشركة نفسها منذ مدة تقل عن ثلاث سنوات. كما يعمل 50% من المجيبين في القطاع الحالي نفسه منذ مدة تصل إلى ست سنوات.

وعندما سُئل المجيبون في الإمارات عن المستوى الذي وصلوا إليه في مسيرتهم المهنية، قال 60% منهم، إنهم في منتصف مسيرتهم المهنية أو في مركز عالٍ نسبياً. كما صرّح 51% بأنهم يديرون ما يصل إلى 10 أشخاص بشكل مباشر وغير مباشر.

هيكل الرواتب

وقالت المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»، عُلا حداد: «يعتبر الراتب جزءاً لا يتجزأ من أنظمة مكافآت الموظفين، ويهدف استبياننا إلى تحديد العوامل الرئيسة المتعلقة بالتغيرات على مستوى توقعات الرواتب وكيفية تطورها. كما يكشف عن بعض التطورات التي تشمل هيكل الرواتب الحالي ومستوياتها، ومعدل الرضا عن الرواتب، والتصورات المرتبطة بكُلفة المعيشة والنفقات، ما يقدم لمحة عامة عن سوق العمل والاقتصاد ككل».

عنصر المكافآت

من جهته، قال مدير الأبحاث في «يوغوف»، ظافر شاه، إن استبيان الرواتب يسلط الضوء على سوق العمل من منظور الموظفين الذين يسعون للتميّز، تزامناً مع وتيرة التغيير المستمرة والسريعة داخل سوق العمل.

وأضاف: «في حين أن المكافآت المالية هي من أهم العناصر المساهمة في جذب الكفاءات للعمل في الشركات، فإن المكافآت غير المالية تعتبر أيضاً من العوامل الأساسية المساهمة في الاحتفاظ بالكفاءات، وتطوير أداء وإنتاجية القوى العاملة».

بيانات الاستبيان

تم جمع بيانات استبيان «الرواتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022» عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة بين 19 يناير وحتى الثاني من فبراير 2022، بمشاركة 4771 شخصاً من الإمارات، السعودية، الكويت، عُمان، قطر، البحرين، لبنان، الأردن، العراق، فلسطين، سورية، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، والسودان.

• التأمين الصحي وتذكرة سفر سنوية ضمن المزايا الأكثر شيوعاً التي يحصل عليها الموظفون في الإمارات.

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