«طيران الإمارات» توقع مذكرة تفاهم مع «سياحة سريلانكا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة «طيران الإمارات»، أمس، مذكرة تفاهم مع مكتب الترويج السياحي السريلانكي.

وأفادت الشركة في بيان، بأن مذكرة التفاهم التي وقعت في المقر الرئيس لـ«مجموعة الإمارات» في دبي، تؤكّد مجدداً التزام الناقلة تجاه سريلانكا، وتحدد المبادرات ذات المنفعة المتبادلة، التي ستساعد في إنعاش صناعة التجارة والسياحة في تلك الدولة.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد «طيران الإمارات» والسياحة السريلانكية من الأنشطة المشتركة التي ستساعد في تعزيز التجارة والسياحة، بما في ذلك المعارض التجارية، والرحلات التعريفية التجارية، والمعارض، وورش العمل.

وقال نائب رئيس أول العمليات التجارية في «طيران الإمارات» لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، أحمد خوري، إن «سريلانكا سوق مهمة ضمن شبكة (طيران الإمارات) العالمية»، لافتاً إلى أن الاتفاقية تؤكد التزام الناقلة الراسخ تجاه هذه الدولة.

وأضاف: «نتطلع إلى استكشاف مبادرات ذات منفعة متبادلة ستساعد في إنعاش قطاعي التجارة والسياحة في سريلانكا، إذ توفر أمام (طيران الإمارات) فرصاً لخدمة الطلب في تلك السوق».

من جهتها، قالت رئيسة مكتب الترويج السياحي السريلانكي، كيمارلي فرناندو، إن «الشراكة الاستراتيجية مع (طيران الإمارات) حيوية لتوجيه صناعة السفر والسياحة في سريلانكا، إذ تتيح استكشاف واستغلال الفرص، وفتح العديد من السبل لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية في سوق السياحة العالمي». ونقلت «طيران الإمارات» منذ إعادة فتح سريلانكا بأمان أمام السياح الدوليين في فبراير 2021، أكثر من 80 ألف مسافر إلى كولومبو، فيما تعدّ الإمارات، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى سريلانكا.

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً 28 رحلة أسبوعياً إلى كولومبو، وهي الناقلة الدولية الوحيدة التي توفر خدمة الدرجة الأولى.

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