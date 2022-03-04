«صندوق خليفة» يمول 275 مشروعا في قطاعات الأغذية والمشروبات

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشفت رئيس صندوق خليفة لتطوير المشاريع، علياء المزروعي، أن «إجمالي عدد المشاريع في قطاع الأغذية والمشروبات التي أنجز الصندوق عمليات تمويل لها بلغت حتى الأن 275 مشروعا مختلفًا فضلًا عن تمويل مشاريع المزارع المائية والتي وصلت حتى الأن الى نحو 88 مزرعة».

وأشارت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع أولى اهتماما بدعم وتنمية المشاريع في قطاع الأغذية والمشروبات إيمانا بأهمية هذه الشركات سواء من ناحية تعزيز الأمن الغذائي أو حتى من ناحية تعزيز الجانب الترفيهي مع ازدهار أنشطة المطاعم والمقاهي خلال الفترة الأخيرة».

وأضافت أنه «مما لا شك فيه أن جائحة كورونا فرضت واقعًا صعبًا على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالأخص على المشاريع المختصة في قطاع الأغذية والمشروبات ولذلك قدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع حزمة من التسهيلات في إطار خطة عمل حكومية شاملة على المستويين الاتحادي والمحلي واستفاد من هذه التسهيلات العديد من المشاريع سواء كانت في قطاع الاغذية والمشروبات أو غيره»، لافتا إلى أننا «اليوم على وشك الخروج من الجائحة والمشاريع تستعد لمرحلة انطلاق جديدة نتوقع لها تحقيق المزيد من النجاح والتطور».



وأوضحت أن «مشاركة المشاريع التي تعمل تحت مظلة الصندوق في العديد من المشاريع المتخصصة ومن أبرزها»غلفود 2022«للأغذية، الذي أنهى أعماله أخيرا في مركز دبي التجاري العالمي، يساعد على انطلاق المشاريع للتوسع بمنتجاتها على نطاق أكبر».

وأضافت أن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيواصل تقديم الدعم الفني والاستشاري وتوفير سبل المشاركة في المعارض والمنصات المهمة لتمكين هذه المشاريع من النفاذ للأسواق فضلا عن مبادرات التمكين الالكتروني العديدة التي طرحها الصندوق سواء لمشاريع الاغذية والمشروبات أو غيرها، اذ يمكن لهذه الشركات تسويق منتجاتها عبر العديد من المنصات المشهورة مثل أمازون ونون وغيرها».

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