أبوظبي تمنح حاملي الإقامة الذهبية عروضاً خاصة في قطاعات السيارات والفنادق والتأمين الصحي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن «مكتب أبوظبي للمقيمين»، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن التعاون مع شبكة من شركائه الاستراتيجيين في الإمارة، لتقديم مزايا وعروض خاصة للحاصلين على الإقامة الذهبية في أبوظبي.



القطاعات المشاركة

وأفاد المكتب بأن الخطوة تأتي في إطار مساعيه الرامية إلى تسريع اندماج الحاصلين على الإقامة الذهبية في مجتمع الأعمال المتنامي في أبوظبي، بما يعود بأثر إيجابي على إحداث حراك تجاري واقتصادي ملموس.

ويشمل تعاون مكتب أبوظبي للمقيمين مجموعة من الجهات الفاعلة في العديد من القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها قطاعات السيارات، والعقارات، والرعاية الصحية، والضيافة، والتأمين الصحي، والمصارف.



قطاع السيارات

وتشمل الامتيازات الممنوحة لأصحاب الإقامة الذهبية عروضاً من كبرى العلامات التجارية العالمية مثل قطاع السيارات، إذ يقدم من خلاله تخفيضات على أحدث طرز السيارات وأسبقية في الحصول عليها، إضافة إلى أنظمة لتسهيل السداد، والصيانة، وإصدار التراخيص وغيرها من الإجراءات.



قطاع الضيافة

أما في قطاع الضيافة، فقد أعلن مكتب أبوظبي للمقيمين عن توفر عروض حصرية لحاملي الإقامات الذهبية وأسرهم، للإقامة بمنشآت فندقية راقية، فضلاً عن تخفيضات على تناول الطعام واستخدام المنتجعات الصحية، والصالات الرياضيّة المتوافرة في الفنادق المُشاركة.



التأمين الصحي

كما تشمل العروض مجال التأمين الصحي من خلال منح تخفيضات خاصة في أسعار التأمين الصحّي السنوي المقدم للعائلات والأفراد، والتي تشمل فئات متنوعة بتغطية في شبكة واسعة من مرافق الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

ولفت «مكتب أبوظبي للمقيمين» إلى أنه نشر قائمة الشراكات والخدمات المتوافرة حالياً لمصلحة حاملي الإقامة الذهبية على موقعه الإلكتروني: adro.gov.ae.



تسهيلات وامتيازات

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للمقيمين، حارب المهيري، إن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى إلى رفد منظومة الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل والممكنات التي تضمن تعزيز الاستثمارات والتجارة والمجالات الخدمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف: «تمثل الإقامة الذهبية خطوة فاعلة بهذا الاتجاه لما تحمله من فرص جديدة من خلال ما يقدمه حملة تلك الإقامة من جهود ملموسة في هذا الصدد».

وأضاف المهيري: «لدينا مسؤولية بتوفير كافة التسهيلات والامتيازات التي يستفيد منها أصحاب الإقامة الذهبية، من أجل تحسين معيشتهم في أبوظبي، وتوفير البيئة المناسبة لازدهار أعمالهم ومساهماتهم في اقتصاد الإمارة، وبما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم».

وتابع: «بفضل شراكاتنا المتميزة في مكتب أبوظبي للمقيمين، نقدم للحاصلين على الإقامة الذهبية العديد من العروض والامتيازات الخدمية والتجارية الحصرية. ونحن بصدد توسيع دائرة العروض والامتيازات خارج نطاق حاملي الإقامة الذهبية أيضاً، لتشمل فئات أخرى من التأشيرات، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لاقتصاد المستقبل».

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