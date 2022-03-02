«طيران الإمارات» تفتتح مكتب مبيعات في الفجيرة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وسعت «شركة طيران الإمارات» تواجدها في الإمارات الشمالية، بافتتاح مكتب مبيعات تجزئة في الفجيرة، لتوفر بذلك مزيداً من الراحة للمتعاملين الراغبين في حجز رحلاتهم.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن افتتاح أول مكتب مبيعات تجزئة لـ«طيران الإمارات» في الفجيرة يمثل تأكيداً على سعي الناقلة للتوسع في تقديم مزيد من الدعم المباشر لقاعدة المتعاملين في الإمارة.

وجهّزت «طيران الإمارات»، المكتب الجديد الكائن في مبنى «الغليلة» المطل على كورنيش الفجيرة، لتوفير بيئة مريحة للمتعاملين الراغبين في إجراء الحجوزات، أو التحدث إلى أحد وكلاء المبيعات لتخطيط رحلاتهم.

ويضم المكتب أربعة «كاونترات» لخدمة المتعاملين مخصصة لحجوزات الطيران، وشراء التذاكر، والاستفسارات العامة.

وكانت «طيران الإمارات»، افتتحت أخيراً بالتعاون مع هيئة مواصلات عجمان، منشأة جديدة لإنجاز إجراءات سفر المتعاملين معها في عجمان والإمارات الشمالية.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن المنشأة الجديدة ومقرهاً في محطة الحافلات المركزية، هي الأولى من نوعها لإنجاز إجراءات السفر خارج دبي، وذلك للتيسير على المتعاملين قريباً من أماكن سكنهم، ما يحد من الحاجة إلى الاصطفاف في طوابير الانتظار، ويحسن تجربة السفر.

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