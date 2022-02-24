مهرجان دبي للتسوّق يرفع عدد مرتادي متاجر الذهب 28%

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الحملة الترويجية التي أطلقتها «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات» خلال الدورة 27 لمهرجان دبي للتسوق، الذي انطلق في 15 ديسمبر 2021، واستمر حتى 30 يناير 2022، تمكنت من إدخال الفرحة إلى قلوب 100 رابح من المتسوقين الذين فازوا بما مجموعه 25 كيلوغراماً من الذهب.

وأفادت في بيان، بأن الحملة أسهمت أيضاً في زيادة الإقبال على متاجر الذهب والمجوهرات، التي شهدت بدورها ارتفاعاً في أعداد المرتادين بنسبة 28%، مقارنة بالدورة السابقة للمهرجان.

وجهة للتسوق

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، إن «مهرجان دبي للتسوق تطوّر بشكل كبير منذ انطلاقه في عام 1996، ليصبح احتفالاً سنوياً مميزاً يجمع ملايين الأشخاص».

وأضاف: «اختتمنا مشاركتنا في الدورة 27 من المهرجان مع حصول 100 متسوق على نحو 25 كيلوغراماً من الذهب خلال السحوبات. لم يكن مهرجان دبي للتسوق العام الجاري الأكبر والأفضل فحسب، بل أظهر لنا كذلك روح الابتكار والإبداع لدى مدينة دبي، ودورها كوجهة رائدة للتسوق والبيع بالتجزئة للذهب والمجوهرات».

تجربة لا تنسى

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نود أن نتوجه بالشكر إلى مجموعة دبي للذهب والمجوهرات على دورها في تحقيق نجاح مهرجان دبي للتسوق، من خلال تقديم جوائز رائعة للمتسوقين من مختلف بلدان العالم. فيما تعد فرص الفوز جزءاً أساسياً من المهرجان الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز العروض الترويجية وتنشيط الأسواق، وكذلك الحرص على زيادة أعداد الزوار من داخل الدولة وخارجها».

وأكد أن المهرجان يلعب دوراً رئيساً في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والسياحية في دبي، مقدراً دعم جميع الشركاء، ما يسهم بشكل رئيس في جعل مهرجان دبي للتسوق تجربة مميزة لا تنسى.

يشار إلى أن من بين الفائزين بجوائز الذهب طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات، شاركت عائلته في سحوبات مهرجان دبي للتسوق على مدار 17 عاماً الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news