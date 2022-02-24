ارتفاع عدد متعاملي «ديوا» 41% لحسابات الكهرباء و44% لحسابات المياه خلال 5 سنوات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أن عدد حسابات الكهرباء لديها بلغ مليوناً و61 ألفاً و476 حساباً في نهاية العام 2021، مقارنة بـ 752 ألفاً و505 حسابات في نهاية العام 2016، بزيادة قدرها 41%.

وأضافت أن عدد حسابات المياه بلغ 960 ألفاً و32 حساباً مقارنة بـ 666 ألفاً وست حسابات في نهاية 2016، بزيادة قدرها 44%، ليبلغ بلغ إجمالي عدد حسابات الكهرباء والمياه في نهاية العام الماضي مليونان و21 ألفاً و508 حسابات.



طلب متزايد

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة، من خلال عمليات تخطيط تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل».



القدرة الإنتاجية

وأضاف: «تستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء إلى توقعات الطلب حتى عام 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة، وقد ارتفعت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 13,417 ميغاوات من الكهرباء، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، بفضل البنية التحتية والرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، والاستناد إلى الابتكار والتخطيط العلمي السليم»، مشيراً إلى استثمارات لدى الهيئة تزيد على 86 مليار درهم على مدى خمسة أعوام في قطاعي الطاقة والمياه.



أنظمة ذكية

وتابع الطاير: «تتميز البنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي بأنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية بلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها، كما نعمل على تنفيذ مشروعات عملاقة في الطاقة النظيفة والمتجددة، لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، و(استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050)، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».



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