مدينة دبي الملاحية تُحدّث بنيتها التحتية بـ140 مليون درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مدينة دبي الملاحية، التابعة لـ «دي بي ورلد»، عن إطلاق مشروع تحديث بنيتها التحتية، باستثمارات قدرها 140 مليون درهم، تأكيداً على التزام المجموعة الاقتصادية بتوفير أرقى خدمات الطرق والمرافق للمتعاملين معها، وخدمة مجتمع الأعمال الحديث، وتعزيز قدراتها كمركز ملاحي متعدد الاستخدامات، وترسيخ مكانة دبي كمقصِد بحري عالمي رئيسي.



نقلة نوعية

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، إن إطلاق مشروع تحديث البنية التحتية يأتي تأكيداً لالتزامنا بتنمية القطاع البحري في دولة الإمارات، إذ ستسهم هذه المرافق في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي نقدمها للمتعاملين.

وأضاف: «هدفنا أن نقدم نموذجاً عالمياً متطوراً يراعي مصالح شركائنا ويوفر لهم أفضل بيئات العمل الممكنة».



رؤية دبي البحرية

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد»، محمد المعلم، إن هذه الخطوة تأتي لدعم «رؤية دبي البحرية 2030»، وتعزيزاً للصناعة البحرية المحلية وتنظيمها بشكل أفضل، وتكريساً لمكانة دبي كمركز بحري عالمي رائد متعدد القدرات، بتقديم خدماتنا المتكاملة للمجتمع البحري المحلي والإقليمي، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتأسيس ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية.



مشروع التحديث

وسيتضمن مشروع تحديث البنية التحتية: شبكة عميقة للصرف الصحي، وأخرى لتصريف مياه الأمطار، والمدعومة بمحطة ضخ مرتبطة بخزان من الخرسانة المسلحة تحت الأرض، وترتبط بغرفة للتحكم، ومضخات بقوة 300 لتر/ثانية، إضافة إلى شبكات لتوزيع المياه الصالحة للشراب والري ومكافحة الحرائق. كما يشمل المشروع الشامل تمديدات خطوط الاتصالات، وشبكة الطرق.



ويبلغ طول أنابيب شبكة الصرف الصحي ستة كيلومترات، مزودة بنحو 150 فتحة سطحية وغرف توصيل، في حين تتضمن محطة ضخ مياه الأمطار 70 غرفة سطحية و300 فتحة تصريف عبر الشوارع، بطول ثمانية كيلومترات.



ويتضمن المشروع كذلك تزويد شبكتيّ الإطفاء والري بمحطة ضخ مشتركة، تتكون من خزان أرضي بسعة 460 متراً مربعاً لشبكة مكافحة الحرائق، و1240 متراً مربعاً لشبكة الري. في ما تضم شبكة مكافحة الحرائق 38 مخرجاً للمياه، و5.5 كيلومتراً من خطوط الأنابيب.

بدوره، يدعم خزان الري 39 صماماً وخطوط أنابيب بطول ستة كيلومترات. كما يبلغ طول أنابيب شبكة مياه الشرب ستة كيلومترات، في حين يصل طول تمديدات خطوط الاتصالات إلى 10 كيلومترات، ويبلغ الطول الكلي للشوارع وشبكة الطرق سبعة كيلومترات.

وسيتكامل مشروع البنية التحتية لمدينة دبي الملاحية مع «ميناء راشد» الذي يشمل فندق «كوين اليزابيث 2»، ومرافق كل من «بي آند أو ماريناز» المتخصصة في تشغيل مراسي اليخوت والمرافئ الفاخرة، ومنطقة «مارينا كيوبس».

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