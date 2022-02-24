اتفاقية لضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أبرم مصرف الإمارات للتنمية، المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، مذكّرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، بهدف توفير برنامج لضمان التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ويتيح البرنامج لمصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي الإسلامي، إمكانية تحسين القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وهي التصنيع، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.

ويقدم البرنامج الحلول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين بنسبة تراوح بين 51 و100%، ولجميع الوافدين من أصحاب المشروعات في القطاعات ذات الأولوية، مثل: الرعاية الصحية، والتصنيع، والزراعة، والتكنولوجيا، مع التركيز على الكيانات التي تعمل داخل الدولة.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية، ضمانات مالية لمتعاملي بنك دبي الإسلامي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يقدم بنك دبي الإسلامي تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم، بضمانة نصف قيمة التسهيلات من مصرف الإمارات للتنمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وتعزيز منظومة تلك المشروعات، ودعم أهداف دولة الإمارات لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «لطالما التزم (دبي الإسلامي) بدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث قمنا بمواءمة أعمالنا لتتماشى مع رؤية قيادتنا بتعزيز وتنمية قطاع الأعمال».

وأضاف: «حرصنا على بناء علاقات قوية وموثوقة مع الشركاء لاستكشاف فرص نمو لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد باتت جلية مساهماتنا البارزة تجاه تحقيق النجاح والازدهار المستمر للدولة».

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