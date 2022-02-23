اتفاقية تتيح لمتعاملي بنك دبي الإسلامي من المشروعات الصغيرة تمويلاً حتى 10 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أبرم مصرف الإمارات للتنمية، المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، بهدف توفير برنامج لضمان التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ضمانات مالية

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية، ضمانات مالية لمتعاملي بنك دبي الإسلامي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ما يقدم بنك دبي الإسلامي تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم، بضمانة نصف قيمة التسهيلات من مصرف الإمارات للتنمية.

ويسعى بنك دبي الإسلامي في إطار هذا البرنامج إلى تقديم تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون درهم، مع التركيز على المواطنين، والقطاعات ذات الأولوية.

تحسين القروض

ويوفر البرنامج الجديد منصة راسخة للشركات المحلية الناشئة وأصحاب المشروعات لاستكشاف فرص جديدة من خلال الابتكار، على غرار الفرص التي توفرها الصناعات الذكية، وسيسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات، للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها تجاه الاستفادة من تمويلات البنوك.

ويتيح البرنامج لمصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي الإسلامي، إمكانية تحسين القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وهي التصنيع، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.

كما يقدم البرنامج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين بنسبة تراوح بين 51 و100%، ولجميع الوافدين من أصحاب المشورعات في القطاعات ذات الأولوية مثل: الرعاية الصحية، والتصنيع، والزراعة، والتكنولوجيا، مع التركيز على الكيانات التي تعمل داخل الدولة.



تسهيل التمويل

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وتعزيز منظومة تلك المشروعات، ودعم أهداف دولة الإمارات لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «لطالما التزم (دبي الإسلامي) بدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث قمنا بمواءمة أعمالنا لتتماشى مع رؤية قيادتنا بتعزيز وتنمية قطاع الأعمال».

وأضاف: «حرصنا على بناء علاقات قوية وموثوقة مع الشركاء لاستشكاف فرص نمو لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد باتت جلية مساهماتنا البارزة تجاه تحقيق النجاح والازدهار المستمر للدولة».

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