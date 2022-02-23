«زوهو» تسجل نمواً بنسبة 58% وتضاعف فريق عملها بالإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «زوهو»، عن تسجيل نمو بنسبة 58% في الإمارات خلال عام 2021، فيما ضاعفت الشركة حجم فريق عملها وعززت شبكتها من شركاء القنوات بنسبة 48%. وجاء الإعلان عن ذلك خلال فعالية «زوهوليكس دبي»، مؤتمر المستخدمين السنوي الخاص بالشركة الذي ينعقد في دبي.

وقال رئيس «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيدر نظام: «يأتي هذا النمو الملحوظ في الوقت الذي تدرك فيه الشركات المحلية مدى فعالية تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) والتى ساعدت الكثير من الشركات في رقمنة أعمالها، حيث أتاحت منتجاتنا المتكاملة، التي تشتمل على أكثر من 50 تطبيقاً، رقمنة كل جانب من العمليات التشغيلية للشركات دون القلق حيال المتاعب المتعلقة بمخازن البيانات أو التكامل». وأضاف: «تنطلق جهود زوهو من استراتيجيتها للنمو المحلي العابر للحدود والتي نعتمدها ركيزة أساسية في ظل توسعنا في المنطقة، حيث يكون نمو الشركة متجذراً في تطوّر منظومة الشركات المحلية وتقدّم المجتمع. وبالإضافة إلى توسيع بصمة زوهو إقليمياَ، جاءت تلبية احتياجات العملاء الإقليميين، كدمج بوابات الدفع المحلية، وتمكين الوصول إلى التكنولوجيا من خلال عقد شراكات مع هيئات حكومية وشبكات أعمال محلية، على رأس قائمة أولوياتنا».

بدوره، قال المدير الإقليمي لشركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، علي شبدار: «خلال الوباء وموجاته المتعددة، شهدنا ارتفاعاً في الطلب على خدمات عروض منصة تجارب العملاء ومنصة التعليمات البرمجية المنخفضة وذكاء الأعمال».

• خلال الوباء، ارتفع الطلب على خدمات منصة تجارب العملاء والتعليمات البرمجية وذكاء الأعمال.



• توسيع بصمة «زوهو» إقليمياَ، لتلبية احتياجات العملاء الإقليميين كدمج بوابات الدفع المحلية وعقد شراكات مع هيئات حكومية.

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