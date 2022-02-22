«فلاي دبي» تطلق عروضاً خاصة إلى وجهات التزلج

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي» تقديمها أسعاراً مغرية للعديد من وجهات التزلج، بأسعار تذاكر تبدأ من 955 درهماً على الدرجة السياحية.

وأضافت «فلاي دبي» بأن عروضها تشمل: يريفان في أرمينيا بأسعار تبدأ من 955 درهماً لتذكرة ذهاب وعودة، وبوخارست في رومانيا ابتداء من 1305 دراهم، فيما تبدأ الأسعار إلى العاصمة الجورجية تبليسي من 1525 درهماً، وإلى العاصمة اللبنانية بيروت من 1560 درهماً. وتشمل عروض «فلاي دبي» كذلك مدينة تيرانا في ألبانيا، ابتداء من 1975 درهماً، وسالزبورغ النمساوية ابتداءً من 1970 درهماً، وكراكوف البولندية ابتداءً من 1975 درهماً.

كما تتضمن العروض وجهتي هلسنكي في فنلندا ابتداء من 2045 درهماً (للذهاب والعودة)، وسراييفو في البوسنة والهرسك ابتداءً من 2305 دراهم.

وأوضحت «فلاي دبي» على موقعها الشبكي أن هذه الأسعار صالحة للحجز حتى الـ10 من مارس المقبل، وصالحة للسفر حتى 30 يونيو 2022، مشيرة إلى أن هذه الأسعار تتوافر عند حجز الرحلات من خلال موقع «فلاي دبي» الإلكتروني، تطبيق «فلاي دبي»، ومنافذ بيع الشركة، أو مركز اتصال «فلاي دبي»، وهي مخصصة لرحلات «فلاي دبي» فقط، ولا تطبق على حجوزات الشراكة مع شركاء الناقلة للسفر.

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