تجارة أبوظبي غير النفطية تنمو 5% إلى 211.3 مليار درهم في 2021

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن قيمة تجارة أبوظبي السلعية غير النفطية حققت نمواً نسبته 5% خلال عام 2021، إذ ارتفعت من 201 مليار و207 ملايين و500 ألف درهم في عام 2020 إلى 211 ملياراً و316 مليوناً و500 ألف درهم في عام 2021.

وأرجع المركز في تقرير أصدره أمس، حول حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي «ديسمبر 2021»، ارتفاع حجم التجارة إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.6% لتصل إلى 79 ملياراً و28 مليوناً و200 ألف درهم مقابل 73 ملياراً و463 مليوناً و800 ألف درهم في عام 2020، وارتفاع قيمة «المعاد تصديره» لتصل إلى 39 ملياراً و340 مليوناً و800 ألف درهم مقابل 35 ملياراً و256 مليون درهم خلال الفترة نفسها، فضلاً عن ارتفاع «الواردات» السلعية بنسبة 0.5% لتصل إلى 92 ملياراً و947 مليوناً و500 ألف درهم خلال عام 2021 مقابل 92 ملياراً و487 مليوناً و700 ألف درهم خلال عام 2020.

سلع ذات تقنية

وكشف التقرير أن صادرات أبوظبي من السلع ذات التقنية العالية والسلع الإبداعية وسلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جاوزت ثلاثة مليارات و280 مليون درهم للمرة الأولى خلال عام 2021، في ما استحوذت السلع ذات التقنية العالية وحدها على نحو مليارين و130 مليون درهم، والباقي للسلع الإبداعية وسلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجاءت اللوازم الصناعية في مقدمة السلع غير النفطية في تجارة أبوظبي خلال عام 2021 بإجمالي 118 ملياراً و273 مليار درهم، تليها معدات النقل بقيمة 26 ملياراً و349 مليار درهم، ثم السلع الإنتاجية (ما عدا معدات النقل) بقيمة 26 ملياراً و305 ملايين درهم، ثم السلع الاستهلاكية بقيمة 22 ملياراً و203 ملايين درهم.

التجارة في ديسمبر

وسجلت تجارة أبوظبي السلعية غير النفطية خلال ديسمبر الماضي 21 ملياراً و110 ملايين درهم، مقابل 16 ملياراً و274 مليون درهم في ديسمبر 2020 بنمو بلغ 29.7%.

ولفت التقرير إلى 10 شركاء تجاريين لإمارة أبوظبي، تتقدمهم السعودية، ثم الصين والولايات المتحدة، والذين أسهموا بنسبة 65.1% من إجمالي قيمة تجارة الإمارة السلعية غير النفطية خلال شهر. وأشار التقرير إلى أن قيمة تجارة الإمارة في ديسمبر 2021، عبر المنافذ البحرية بلغت ثمانية مليارات و561 مليون درهم، مقابل سبعة مليارات و832 مليون درهم عبر المنافذ البرية، وأربعة مليارات و476 مليون درهم عبر المنافذ الجوية.

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