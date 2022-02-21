«الاقتصاد والسياحة»: 12 ألف مطعم ومقهى في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لقاءً مع شركائها في قطاع المأكولات والمشروبات، لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي، عاصمة لفنون الطهي في المنطقة والعالم، قادرة على تقديم تجارب طعام مميزة لزوّارها على مدار العام، وبما ينسجم مع رؤية القيادة في جعلها الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

مطاعم

وتحتضن دبي أكثر من 12 ألف مطعم ومقهى، منها مطاعم محلية وعالمية، ووجهات طعام فاخرة، ومقاهٍ مميزة، والتي ترسم معاً مشهد المأكولات والمشروبات العالمي في دبي باعتبارها عاصمة فنون الطهي في المنطقة والعالم، ووجهةً رائدة على مستوى العالم في تقديم أفضل تجارب الطعام المستوحاة من ثقافات ما يزيد على 200 جنسية مختلفة تحتضنهم المدينة.

حملة ومهرجان

وتم خلال اللقاء، إطلاع الشركاء على الخطط الاستراتيجية للدائرة. كما تم الكشف عن الحملة الجديدة المتواصلة بفنون الطهي بعنوان: «Gastronomy Always on»، والتي تهدف إلى دعم قطاع المأكولات والمشروبات في المدينة.

كما شهد اللقاء، الإعلان عن الدورة التاسعة من «مهرجان دبي للمأكولات» الذي سينطلق خلال الفترة بين الثاني وحتى 15 مايو 2022، ويتضمن أنشطة وأحداثاً متنوعة منها فعالية «أسبوع مطاعم دبي»، و«رحلة في عالم المذاقات»، و«صُنع في دبي»، و«الجواهر الخفية».

وجهة مفضلة

وأشارت «الاقتصاد والسياحة» إلى أن دبي نجحت على مدار السنوات الماضية في تحقيق نموٍ لافت لتصبح واحدةً من أكثر الوجهات المفضلة على مستوى العالم، واستقطبت في عام 2021 أكثر من 7.28 ملايين زائر، وحظيت بلقب أفضل وجهة عالمية، والمركز الرابع عن فئة «محبي الطعام» على قائمة موقع «تريب أدفايزر» لعام 2022.

كما حظي طهاة ومطاعم من دبي بفرصة الحصول على جوائز عدة في الدورة الأولى من جائزة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أقيمت في فبراير 2022. وتصدّر مطعم «3 فلس» في ميناء الصيد بمنطقة «جميرا»، القائمة التي تتضمن 16 مطعماً من مطاعم دبي، فضلاً عن تواجد ستة من مطاعمها بين أفضل 10 مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعاون استراتيجي

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد الخاجة: «يشكّل تعاوننا الاستراتيجي مع الشركاء فرصة مثالية من أجل تنظيم مهرجانات وفعاليات على مدار العام تعكس الإبداع والتنوّع الغني لمشهد الطعام في المدينة، وكذلك المزيج الاجتماعي متعدد الثقافات بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لجعلها الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news