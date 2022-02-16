«تبريد» تحقق 585 مليون درهم أرباحاً صافية في 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2021، كاشفة عن تحقيق ارتفاع في صافي أرباحها بلغ 585.2 مليون درهم؛ بزيادة قدرها 6% مقارنة بأدائها في عام 2020.

وأفاد بيان للشركة بأن مجلس إدارة «تبريد» أوصى بتوزيع أرباح عن عام 2021 بقيمة 12 فلساً للسهم الواحد، على أن يتم دفع نسبة 50% منها نقداً، ودفع المتبقي من خلال إصدار «أسهم منحة إضافية» بواقع سهم واحد مقابل كل 40 سهماً مملوكاً.

وأكدت «تبريد» أن هذه التوزيعات تأتي تماشياً مع نمو أعمال الشركة، والزيادة في الأرباح التي حققتها، مع الاحتفاظ بتوافر رأس المال لتنمية أعمال الشركة المستقبلية.

ولفتت «تبريد» إلى أنها واصلت تنفيذ خططها طويلة الأجل للنمو المستدام خلال عام 2021، حيث وحدت عملياتها والتوسع داخل دولة الإمارات، وأضافت توصيلات جديدة من خلال شبكة محطات التبريد في منطقة «وسط مدينة دبي»، إضافة إلى حصولها على الملكية الكاملة لمحطة التبريد الواقعة في جزيرة المارية بأبوظبي، والتي تبلغ قدرتها 80 ألف طن تبريد من شركة مبادلة للبنية التحتية.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 12% محققةً 1.95 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1.7 مليار درهم في عام 2020. كما ارتفعت إيرادات المياه المبردة بنسبة 12% لتصل إلى 1.88 مليار درهم مقارنة مع 1.69 مليار درهم في عام 2020.

وارتفع صافي الأرباح المجمعة للشركة بنسبة 6% إلى 585.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 550.3 مليون درهم في عام 2020.

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