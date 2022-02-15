«فلاي دبي» تستأنف رحلات «مطار صبيحة» في إسطنبول مطلع مارس

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي» أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار صبيحة كوكجن (SAW) في مدينة إسطنبول التركية اعتباراً من الثاني من مارس 2022 بخمس رحلات أسبوعياً.

وأفادت في بيان لها، بأنه ومع رحلاتها اليومية إلى مطار إسطنبول (IST)، فإنها ستزيد عدد رحلاتها إلى مدينة إسطنبول إلى 12 رحلة في الأسبوع، لافتة إلى أن شبكتها في تركيا تشمل العاصمة أنقرة، إذ تشغل رحلتين أسبوعياً إليها.



تفاصيل الرحلات

وأوضحت «فلاي دبي» أن الرحلات ستعمل من المبنى رقم 02 في مطار دبي الدولي إلى مطار صبيحة كوكجن بمعدل خمس رحلات في الأسبوع.

وتبدأ أسعار التذاكر على درجة الاعمال ذهاباً وإياباً من دبي من 7470 درهماً، في ما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1475 درهماً. أما أسعار درجة الأعمال من إسطنبول ذهاباً وإياباً فتبدأ من 1790 دولاراً (نحو 6572 درهماً)، وأسعار الدرجة السياحية من 320 دولاراً (نحو 1175 درهماً).



استئناف العمليات

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن الشركة تؤكد التزامها بجعل السفر أكثر سهولة من خلال توفير مزيد من الخيارات للمسافرين.

وأضاف: «لا تزال إسطنبول وجهة شهيرة على شبكتنا، ونرحب باستئناف عملياتنا في مطار صبيحة كوكجن، وهو مطار يوفر خياراً آخر مناسباً للمسافرين إلى إسطنبول».



رحلات «الرمز المشترك»

ووفقاً للبيان، ستكون رحلات «مطار صبيحة كوكجن» ضمن رحلات الرمز المشترك مع «شركة طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات الربط عبر محور الطيران الدولي في دبي إلى أكثر من 190 وجهة بين كل من شبكتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي».

ويمكن للمسافرين على متن طائرة «بوينغ 737 ماكس» الاستمتاع بمزيد من الراحة وتجربة سفر معززة، إذ تتميز المقصورة الجديدة بوجود سرير مسطح في درجة الأعمال، إضافة إلى مساحة إضافية وخصوصية، كما تتميز طائرة «بوينغ 737 ماكس» بترفيه استثنائي على متن الطائرة مع شاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب باللغات الإنجليزية والعربية والروسية.



بيئة آمنة

وأكدت «فلاي دبي» إعادة تصميم تجربة المسافرين، لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم، في ما سيحصل المتعاملون الذين يحجزون رحلة عبر موقع «flydubai.com» على تغطية تأمينية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

كما سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة «فلاي دبي» إلى دبي ببطاقة دخول موسمية مجانية لزيارة «إكسبو 2020 دبي» حتى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتباراً من الأول من سبتمبر، للسفر خلال تواريخ الحدث.

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