«إعمار» تحقّق أعلى مبيعات عقارية منذ تأسيسها

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أعلنت «شركة إعمار العقارية»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيقها نمواً مذهلاً في مبيعات العقارات خلال عام 2021، والتي ارتفعت بنسبة 209% لتصل إلى 33.762 مليار درهم مقارنة بمبيعات عام 2020 التي وصلت إلى 10.902 مليارات درهم.

وأفادت الشركة في بيان، أن تلك الأرقام تؤكد ثقة المستثمرين المستمرّة في علامة «إعمار» التجارية، لافتة إلى أنها أعلى مبيعات للعقارات تسجّلها «إعمار» منذ تأسيسها في عام 1997.

وأضافت الشركة أنه بدعم من مبيعات العقارات القوية، والأداء القويّ الذي سجّلته إيرادات مراكز التسوّق، وأعمال التجزئة والضيافة، فقد سجّلت «إعمار» في عام 2021 إيرادات بقيمة 28.27 مليار درهم، بزيادة قدرها 57% مقارنة بعام 2020.

وبلغ صافي أرباح «إعمار» في عام 2021 ما قيمته 3.8 مليارات درهم بزيادة قدرها 80% عن صافي الأرباح البالغ 2.109 مليار درهم خلال عام 2020.

وأكدت «إعمار» أنها تمتلك الآن نسبة عالية من المبيعات العقارية المتراكمة من المشروعات «قيد الإنجاز»، والتي تبلغ 46.057 مليار درهم، سيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة، ما يعكس قوّة المركز المالي للشركة، وقدرتها على الحفاظ على الإيرادات العالية والربحية وعائدات المساهمين في المستقبل المنظور.

وقال مؤسّس شركة إعمار العقارية، محمّد العبار: «نتوقّع أن تستمرّ محفظة (إعمار) من الأصول الرئيسة والمستدامة في الاستفادة من التحوّلات الأساسية التي تشهدها سوق العقارات، وذلك جنباً إلى جنب مع نهج الشركة في تحسين محفظة أعمالها».

وأكد أن «إعمار» تمتلك خطّة تطوير واسعة، ورصيداً كبيراً من الأراضي، فضلاً عن عن قاعدة قوية من المتعاملين المخلصين، وفريق عمل متخصّص ومتفانٍ، وكلّ ذلك يعزّز من موقع الشركة، وجهوزيّتها لتنفيذ استراتيجيتها الواضحة بهدف تحقيق عائدات جذّابة ومستدامة لجميع أصحاب المصالح.

وبحسب النتائج المالية، فقد تمكّنت «شركة إعمار للتطوير»، والتي تمتلك «شركة إعمار العقارية» حصّة الأغلبية فيها، من تسجيل أعلى مبيعات عقارية على الإطلاق في دبي خلال عام 2021 بلغت 27.44 مليار درهم، بزيادة قدرها 335% مقارنة بالمبيعات العقارية لعام 2020 والتي بلغت 6.308 مليارات درهم. وحقّقت «إعمار للتطوير» إيرادات في عام 2021 بقيمة 15.602 مليار درهم، وصافي أرباح قدره 3.244 مليارات درهم، ما يمثّل نموّاً بنسبة 60 و96% على التوالي مقارنة بعام 2020.

بدورها، واصلت عمليات «إعمار الدولية» تحسين نتائجها التشغيلية، وسجّلت مبيعات عقارية بقيمة 6.244 مليارات درهم في عام 2021 مقارنة بمبلغ 4.581 مليارات درهم في عام 2020 بزيادة تفوق 36%.

وسجّلت أعمال «إعمار الدولية» إيرادات بلغت 5.096 مليارات درهم، بنموّ قدره 66% مقارنة بعام 2020، أي ما يمثّل 18% من إجمالي إيرادات «إعمار»، مدعومة بالعمليات الناجحة في مصر، والهند، وباكستان.

أما «شركة إعمار مولز» فقد أعلنت عن عائداتها لعام 2021، والتي بلغت 4.988 مليارات درهم، بصافي أرباح بلغ 1.832 مليار درهم، ما يمثّل نموّاً بنسبة 42% و160% على التوالي مقارنة بعام 2020. وحافظت أصول «إعمار مولز» على مستويات إشغال قوية بلغت 87%.

أما «نمشي»، المنصّة الإلكترونية المتخصصة في تجارة منتجات الموضة وأسلوب الحياة، والمملوكة بالكامل لـ«إعمار مولز»، فقد سجّلت مبيعات بقيمة 1.541 مليار درهم خلال عام 2021، مدفوعة بنموّها المستمر في السعودية، والكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فضلاً عن إطلاقها في قطر أوائل عام 2021.

• 3.8 مليارات درهم صافي أرباح «إعمار» في عام 2021 بزيادة 80% عن العام السابق.

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