53.3 مليار درهم الإيرادات الموحدة لـ "اتصالات" في 2021 بنمو 3.2%

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت الإيرادات الموحدة لمجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" إلى 53.34 مليار درهم في العام الماضي، بنمو قدره 3.2% أو ما يعادل 1.6 مليار درهم مقارنة بنحو 51.708 مليار درهم في 2020، بحسب إفصاح للشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعزت الشركة زيادة الإيرادات إلى ارتفاع الطلب على اتصال البيانات والخدمات الرقمية والنمو في العمليات الدولية بالإضافة إلى التحسن المستقر في العلميات المحلية.

وارتفع العائد على السهم من 1.04 درهم في 2020 إلى 1.07 درهم في 2021.

وأظهرت النتائج الأولية غير المدققة لمجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أن أرباحها الموحدة العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين ارتفعت إلى 9.317 مليار درهم في العام 2021، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بنحو 9.027 مليار درهم في 2020.

وبحسب الافصاح، وصل إجمالي الأصول إلى 128.17 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وبلغت حقوق الملكية العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين في الشركة لنحو 47.57 مليار درهم.

وأكدت "اتصالات" أن البيانات المالية الموحدة المدققة قد تختلف عن النتائج الأولية، حيث أنها تخضع لتدقيق المدقق الخارجي، كما تمتلك المجموعة بعض الشركات التابعة والزميلة مدرجة في أسواق مالية أخرى والتي سوف تعلن عن نتائجها في وقت لاحق بعد 14 فبراير 2022.

وأوضحت "اتصالات" بأن الإفصاح عن النتائج المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، سيتم بعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعهم المقرر عقده في 24 فبراير الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news