"إعمار العقارية" تحقّق مبيعات بـ 33.7 مليار درهم عام 2021

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت شركة إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي عن تحقيقها نمواً مذهلاً في مبيعات العقارات خلال عام 2021 والتي ارتفعت بنسبة 209 بالمئة لتصل إلى 33.762 مليار درهم (9.192 مليار دولار أمريكي) مقارنة بمبيعات العام 2020 والتي وصلت إلى 10.902 مليار درهم (2.968 مليار دولار أمريكي).

وأشارت الشركة في بيان صحافي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن هذا الرقم القياسي للمبيعات منذ تأسيسها 1997، يؤكد ثقة المستثمرين المستمرّة في علامة إعمار التجارية.

وأشار البيان، إلى أن هذه المبيعات تحققت بدعم من مبيعات العقارات القوية والأداء القويّ الذي سجّلته إيرادات مراكز التسوّق، وأعمال التجزئة والضيافة، سجّلت إعمار في عام 2021 إيرادات بقيمة 28.270 مليار درهم (7.697 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 57 بالمئة مقارنة بالعام 2020. وبلغ صافي أرباح إعمار في عام 2021 ما قيمته 3.800 مليار درهم (1.035 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 80 بالمئة عن صافي الأرباح البالغ 2.109 مليار درهم (574 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2020.

وتمتلك شركة إعمار الآن نسبة عالية من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز والتي تبلغ 46.057 مليار درهم (12.539 مليار دولار أمريكي)، سيتم احتساب إيراداتها في السنوات القادمة، ما يعكس قوّة المركز المالي لشركة إعمار وقدرتها على الحفاظ على الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين في المستقبل المنظور.

وفي تعليق له على هذه النتائج، قال مؤسّس شركة إعمار العقارية، محمّد العبار : "نتوقّع أن تستمرّ محفظة إعمار من الأصول الرئيسية والمستدامة في الاستفادة من التحولّات الأساسية التي تشهدها سوق العقارات، وذلك جنباً إلى جنب مع نهج الشركة في تحسين محفظة أعمالها. وتمتلك إعمار خطّةَ تطوير واسعة ورصيداً كبيراً من الأراضي، ناهيك عن قاعدة قوية من العملاء المخلصين، وفريق عمل متخصّص ومتفانٍ، وكلّ ذلك يعزّز من موقع الشركة وجهوزيّتها لتنفيذ استراتيجيتها الواضحة بهدف تحقيق عوائد جذّابة ومستدامة لجميع أصحاب المصالح. وباعتبارها واحدة من أكثر الأسواق حيوية ونموّاً في العالم، فإن سوق العقارات في دبي تشكّل شهادة على قوّة ومرونة نهج دولة الإمارات العربية المتحدة كأمّة رائدة، وتفخر شركة إعمار بالمساهمة في هذه المسيرة المشرّفة باتجاه التقدّم والازدهار."

وقامت "إعمار" بتسليم أكثر من 81,600 وحدة سكنيّة في مدينة دبي والأسواق العالمية منذ عام 2002، ما يعكس قدراتها الفائقة في المشاريع المبتكرة والتنفيذ المتقن. وما يزال لديها أكثر من 24,500 وحدة سكنيّة قيد التطوير في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة و10,700 وحدة سكنيّة في الأسواق العالميّة.

إعمار للتطوير

تمكّنت شركة إعمار للتطوير، الرائدة في مجال تطوير العقارات المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAARDEV)، والتي تمتلك شركة إعمار العقارية حصّة الأغلبية فيها، من تسجيل أعلى مبيعات عقارية على الإطلاق في دبي خلال عام 2021 بلغت 27.440 مليار درهم (7.471 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة قدرها 335 بالمئة مقارنة بالمبيعات العقارية لعام 2020 والتي بلغت 6.308 مليار درهم (1.717 مليار دولار أمريكي).

وحقّقت إعمار للتطوير إيرادات في عام 2021 بقيمة 15.602 مليار درهم (4.248 مليار دولار أمريكي) وصافي أرباح قدره 3.244 مليار درهم (883 مليون دولار أمريكي)، ما يمثّل نموّاً بنسبة 60 بالمئة و96 بالمئة على التوالي، مقارنة بالعام 2020.

إعمار الدولية

واصلت عمليات إعمار الدولية تحسين نتائجها التشغيلية وسجّلت مبيعات عقارية بقيمة 6.244 مليار درهم (1.700 مليار دولار أمريكي) في العام 2021 مقارنة بمبلغ 4.581 مليار درهم (1.247 مليار دولار أمريكي) في عام 2020 أي بزيادة تفوق 36 بالمئة، ما يسلّط الضوء على التعافي الإيجابي لسوق العقارات، فضلاً عن الاهتمام الكبير بالتوسّعات الدولية لشركة إعمار والمشاريع التطويرية الرئيسية الموثوقة

وسجّلت أعمال "إعمار" الدولية إيرادات بلغت 5.096 مليار درهم (1.387 مليار دولار أمريكي)، بنموّ قدره 66 بالمئة مقارنة بالعام 2020، أي ما يمثّل 18 بالمئة من إجمالي إيرادات إعمار، مدعومة بالعمليات الناجحة في مصر، والهند، وباكستان.

إعمار مولز

بعد تعزيز موقعها بقوّة في نهاية عام 2020، أعلنت شركة إعمار مولز عن عائداتها لعام 2021، والتي بلغت 4.988 مليار درهم (1.358 مليار دولار أمريكي)، بصافي أرباح بلغ 1.832 مليار درهم (499 مليون دولار أمريكي)، ما يمثّل نموّاً بنسبة 42 بالمئة و160 بالمئة على التوالي مقارنة بالعام 2020. وحافظت أصول إعمار مولز على مستويات إشغال قوية بلغت 87 بالمئة.

افتتاح دبي هيلز مول في الربع الأول من عام 2022

ومن المترقّب افتتاح دبي هيلز مول في الربع الأول من عام 2022، والذي يقع في "دبي هيلز إستيت"، القلب الأخضر لمدينة دبي. إلى جانب استمرار العمل على تطوير الحيّ الصيني في دبي مول، على أن يتمّ افتتاحه في أواخر عام 2022.

أما "نمشي"، المنصّة الإلكترونية المتخصصة في تجارة منتجات الموضة وأسلوب الحياة، والمملوكة بالكامل لشركة "إعمار مولز"، فقد سجّلت مبيعات بقيمة 1.541 مليار درهم (420 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2021. ويُعزى أداء نمشي إلى نموّها المستمر في المملكة العربية السعودية، والكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلى جانب إطلاقها في قطر في أوائل عام 2021.



إعمار للضيافة والترفيه والتسلية

سجّلت أعمال الضيافة والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بلغت 2.584 مليار درهم (704 مليون دولار أمريكي) في عام 2021، بزيادة قدرها 60 في المئة مقارنة بالعام 2020. وسجّلت الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة، بما في ذلك الفنادق الخاضعة لإدارتها، متوسّط مستويات إشغال بنسبة 66 بالمئة خلال 2021، ما يعكس مدى القوّة التي يتّسم بها قطاع السياحة في دبي.

وجهتين ترفيهيتين

واحتفلت شركة إعمار للترفيه بإطلاق وجهتين ترفيهيتين مميّزتين في الربع الأخير من عام 2021، هما "زعبيل سبورتس ديستريكت"، الواقعة على سطح دبي مول زعبيل، و"منصّة سكاي فيوز"، وهي أحدث منصّة مشاهدة في المدينة تقع في قمّة فندق العنوان سكاي فيو بوسط مدينة دبي.

وحقّقت أعمال إعمار التي تولّد إيرادات مستمرّة في قطاعات مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري معاً عائدات بلغت 7.572 مليار درهم (2.062 مليار دولار أمريكي)، أي ما يمثّل 27 بالمئة من مجمل إيرادات إعمار.

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