«أبر كرست».. برج من 44 طابقاً و446 شقة فندقية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «أبر كرست»، أو كما يعرف سابقاً ببرج «سايد تراس»، برجاً سكنياً شاهق الارتفاع في منطقة «داون تاون دبي».

يتكون البرج من 44 طابقاً، ويوفر 446 شقة فندقية من فئات: «استوديو» وغرفة وصالة، وغرفتين، وثلاث غرف.

تتميز الشقق بمساحات واسعة وتصاميم عصرية، مع نمط حياة مريح وفخم. وتم تطوير البرج من قبل «شركة داماك العقارية»، وتشرف على إدارته حالياً: «شركة داماك ميزون للفنادق والمنتجعات». يضم البرج نادياً للياقة البدنية، وبركة سباحة حديثة، وصالة، وغرف «ساونا» وبخار.

تراوح إيجارات الشقق من فئة «استوديو» بين 48 و60 ألف درهم سنوياً، ومن فئة غرفة وصالة بين 65 و100 ألف درهم سنوياً، ومن فئة غرفتين بين 85 ألف درهم و110 آلاف درهم سنوياً، ومن فئة ثلاث غرف بين 105 آلاف درهم و120 ألف درهم سنوياً.

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