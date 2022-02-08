تعرف إلى أسعار بيع الشقق والفلل في «نخلة جميرا».. والأكثر بحثاً للشراء

المصدر: مدت السويفي ــ دبي

أفاد تقرير حديث لموقعَي «بيوت» و«دوبيزل» العقاريين، بأن منطقة «جزيرة نخلة جميرا»، تبرز كواحدة من أهم وأغلى المناطق في دبي، إذ تحتل الجزيرة مكانة متقدمة بين أشهر مناطق دبي والعالم أجمع.

وأشار التقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، واعتمد على نسب البحث على الموقعين، إلى أماكن تميزت دون غيرها من حيث اهتمام المستثمرين به، باعتبارها المناطق الأكثر طلباً للشراء.



شقق «شور لاين»

ووفقاً للتقرير، فإن الوحدات السكنية في مشروع شقق «شور لاين»، كانت الأكثر بحثاً على الموقعين بنسبة 35.79%.

ويبدأ متوسط أسعار بيع الشقق في «شور لاين» من 1.924 مليون درهم لفئة «غرفة وصالة»، و2.206 مليون درهم لفئة «غرفتين وصالة»، و2.852 مليون درهم لفئة «ثلاث غرف وصالة».



«مارينا ريزيدنس»

وجاءت مساكن «مارينا ريزيدنس السكني» في المرتبة الثانية بنسبة بحث 31.16%. ويتكون المشروع من ستة مباني يتألف كل منها من 15 طابقاً، فيما يبلغ سعر البيع لشقة فئة «غرفتين وصالة» 2.612 مليون درهم، ولفئة «ثلاث غرف وصالة» 3.404 ملايين درهم.



«الميل الذهبي»

بدوره، حاز مشروع «الميل الذهبي» أو «غولدن مايل» المكون من 10 مباني سكنية على المرتبة الثالثة، بنسبة بحث 10.93%، في ما بلغ سعر البيع لفئة «غرفة وصالة» 1.519 مليون درهم، ولفئة «غرفتين وصالة» مليوني درهم، ولفئة «ثلاث غرف وصالة» 3.538 ملايين درهم.



«أوشيانا السكني»

وحل مشروع «أوشيانا السكني» المكون من سبعة مباني تتضمن 13 طابقاً لكل مبنى، رابعاً، بنسبة بحث تبلغ 8.87%. ويمتاز هذا المشروع بمداخل خاصة إلى شاطئ رملي طوله 230 متراً.

أما الأسعار، فتبلغ لفئة «غرفة وصالة» 2.018 مليون درهم، ولفئة «غرفتين وصالة» 3.334 ملايين درهم، ولفة «ثلاث غرفة وصالة» 7.182 ملايين درهم.



«جاردن هومز»

وفي قطاع الفلل، جاء «مجمع جاردن هومز نخلة جميرا» في المركز الأول، بنسبة بحث 40.13%. فيما تبدأ أسعار البيع لفلل مكونة من أربع غرف نوم من 16.555 مليون درهم، ولفلل من خمس 19.411 مليون درهم، ولفلل من ست غرف 22 مليون درهم.

من جهته، حاز «مجمع فلل سجنتشر نخلة جميرا» على نسبة بحث بلغت 39.37%، في ما بلغ متوسط أسعار الفلل المكونة من أربع غرف نوم 25.036 مليون درهم، وللفلل المكونة من خمس غرف نوم 33.273 مليون درهم.



«مجمع كانال كوف»

ومن مجمعات الفلل المهمة التي أوردها التقرير: «مجمع كانال كوف نخلة جميرا»، الذي سجل نسبة بحث 8.65%، فيما بلغ متوسط أسعار الفلل المكونة من أربع غرف 9.949 ملايين درهم، والفلل المكونة من خمس غرف 25.625 مليون درهم.



«بالما ريزيدنسز»

بدوره، سجل «مجمع مساكن النخلة» أو ما يعرف بـ«بالما ريزيدنسز»، نسبة بحث بلغت 7.24%، بأسعار تبدأ من 7.147 ملايين درهم للفلل المكونة من أربع غرف، ومن 11.723 مليون درهم للفلل المكونة من خمس غرف نوم.



«مملكة سبأ»

أما المجمع السكني «مملكة سبأ»، فسجل نسبة بحث 4.61%، بمتوسط أسعار للفلل المكونة من أربع غرف نوم يبلغ 13 مليون درهم، وللفلل المكونة من خمس غرف نوم 18.738 مليون درهم، وللفلل المكونة من 6 غرف نوم 24 مليون درهم.

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