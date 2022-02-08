«دبي الجنوب» تعتزم إطلاق المرحلة النهائية من «النبض» خلال الربع الأول من 2022

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أفاد مصدر رسمي في «دبي الجنوب»، بأن الشركة بصدد إطلاق المرحلة الثالثة والنهائية من مشروع النبض الشاطئ في الربع الأول من العام الجاري، ويضم مشروع النبض ككل 1400 شقة، و240 تاون هاوس. ورداً على تساؤلات لـ«الإمارات اليوم»، حول مراحل تسليم بعض مشتملات المشروع، ومدى توافقه مع الجدول الزمني، أشار المصدر، إلى أن المخطط الرئيس للنبض وللمنطقة السكنية في «دبي الجنوب»، ضخم، حيث تقوم الشركة بالانتهاء والتسليم عبر مراحل، ما يعد طبيعياً لمشروع بهذا الحجم في السوق العقارية المحلية، ومع ذلك، فإن تطوير المنطقة السكنية ينمو بوتيرة سريعة، ليكون ذلك عاملاً مهماً لجذب المستثمرين والملاك للاستثمار في المشروع، أو للانتقال إليه للعيش مع عائلاتهم.

وقال إنه لتلبية الطلب على الوحدات السكنية، وتحديداً الفلل، بعد انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، أطلقت دبي الجنوب للعقارات، مشروع «النبض الشاطئ»، حيث تمكنت الشركة من بيع المرحلتين الأولى والثانية للمستثمرين، متوقعاً إطلاق المرحلة النهائية في الربع الأول من العام الجاري. وأضاف: «سيكون هناك العديد من مراكز البيع بالتجزئة والمساجد ومحطات الوقود والمدارس والمراكز الطبية، وغيرها من المرافق ضمن المشروع عند الانتهاء من تطويره بالكامل، ونظراً لموقعها الاستراتيجي، وسهولة الوصول إليها، ستكون المنطقة السكنية التي تضم حالياً أكثر من 25 ألف نسمة تقريباً، واحدة من أكثر المناطق المرغوبة في الإمارة».

وتقوم دبي الجنوب للعقارات بتنفيذ المشروع على مراحل، حيث تتيح للعملاء الانتقال للعيش في وحداتهم السكنية عند اكتمال أعمال الإنشاءات، في الوقت الذي تواصل فيه العمل لتطوير المرافق والبنية التحتية الأخرى للمشروع، حسب الخطط الموضوعة سابقاً.

وأكد أن دبي الجنوب، تعتبر موطناً لمجمع متكامل من العقارات السكنية والتجارية ومحال التجزئة. ويلبي المشروع طيفاً متنوعاً من أنماط الحياة، كما صمم لتوفير بيئة معيشية حيوية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي الجنوب لدعم ازدهار المشاريع للحياة الحضرية في دبي، والإسهام في نموها الاقتصادي.

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