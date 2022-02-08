«إنفستوبيا للاستثمار» تجمع روّاد أعمال وصناديق تمويل وحاضنات أعمال

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في 28 مارس المقبل أعمال النسخة الأولى من «قمة إنفستوبيا للاستثمار»، وذلك في إطار فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان لها، بأن القمة تمثل إحدى المبادرات الرئيسة ضمن «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها حكومة الإمارات سبتمبر 2021، إذ ستجمع قادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وممثلي القطاع الخاص، والمصارف الاستثمارية، والشركات العائلية، وصناديق الاستثمار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومكاتب الاستثمار من أنحاء العالم، لإطلاق أفكار، وتوفير الفرص، وتمكين الاستثمارات في المستقبل.

ووفقاً للبيان، تتميز النسخة الأولى من القمة بجدول أعمال ثري بالقضايا الاقتصادية الأبرز على الساحة العالمية، إذ من المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 50 من قادة الفكر وخبراء الصناعة، فضلاً عن أكثر من 300 من صناع القرار، والمستثمرين، والمبتكرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورجال الأعمال، وعدد من مسرعات وحاضنات الأعمال.

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، الذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين «قمة إنفستوبيا للاستثمار» وشركة «ديلويت» الشرق الأوسط، وجود حاجة ملحة لتطوير منصة عالمية تجمع أصحاب المصلحة من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، والمستثمرين والشركات الناشئة، ورواد الأعمال الاجتماعيين، وصناديق التمويل، وحاضنات الأعمال، لوضع تصور مشترك حول كيفية بناء اقتصاد مسؤول ومستدام.

وشدد المري على العمل لبناء شراكات نوعية لـ«قمة انفستوبيا للاستثمار»، بما يضمن تطوير أجندة فعاليات وجلسات تخدم هذا التوجه، لافتاً إلى أن الشراكة الموقعة مع «ديليوت الشرق الأوسط» تُمثل حلقة إضافية ومهمة في إطار سلسلة شراكات ستوقعها القمة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ديلويت» في الشرق الأوسط، معتصم الدجاني، إن قمة «إنفستوبيا» منصة فريدة لتعزيز التعاون العالمي بين أصحاب مصالح الأعمال في العالم، وتحقيق الرخاء للأجيال المقبلة. وأضاف: «ستقوم (ديلويت) بتقديم ومشاركة الخبرات والرؤى العميقة حول النمو الاقتصادي والابتكار، من خلال استخدام خبرات شبكتنا العالمية، وذلك لدعم المشروعات الجديدة والمستثمرين في دولة الإمارات».

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