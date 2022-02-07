دبي تتصدر الأسواق العالمية في ربحية الغرف الفندقية لعام 2021

المصدر: أزاد عيشو - دبي

تصدرت كل من دبي ومدينة ميامي الأميركية قائمة الأسواق العالمية في الأرباح التي حققتها الفنادق لعام 2021 وفقًا لبيانات مؤسسة "إس تي آر STR" المتخصصة بالابحاث الفندقية.

ووفقا لبيانات المؤسسة الخاصة بالأرباح والخسائر للعام بأكمله، وصل إجمالي الربح التشغيلي لكل غرفة متاحة في دبي إلى 95% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وقالت "اس تي ار" إن متوسط الربح التشغيلي لكل غرفة متاحة في دبي وصل إلى 89.68 دولارا أميركيا ، وهو ما يمثل 95% من عام 2019. مشيرة إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل استضافة الإمارة لفعاليات "إكسبو 2020 دبي".

وتجاوز إجمالي الربح التشغيلي لكل غرفة متاحة في ميامي مستويات عام 2019 بنسبة 14 نقطة مئوية.

واستقبلت دبي خلال العام الماضي 7.28 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد بلغ عدد زوار دبي في الربع الأخير من العام 2021 أكثر من 3.4 ملايين زائر، وهو ما شكّل 74% من إجمالي عدد الزوار الدوليين للفترة ذاتها من العام 2019، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على أداء قطاع الفنادق ليتجاوز مستويات ما قبل الأزمة العالمية التي تسبب فيها انتشار فيروس كوفيد-19.

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