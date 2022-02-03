«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة إلى «أوش» في قيرغيزستان

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة العربية للطيران الاقتصادي»، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة من مطار الشارقة الدولي إلى مدينة «أوش» في قيرغيزستان ابتداء من 20 فبراير 2022، على متن طائرة من طراز «إيرباص A320».

وأفادت الشركة في بيان لها، بأن «أوش» تمثل ثاني مدينة في قيرغيزستان تسيّر «العربية للطيران» رحلات إليها بعد وجهة بيشكك.

وأوضحت أنه يمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى «أوش» عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com، أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين، أو عبر وكلاء السفر.



ووفقاً لجدول الرحلات إلى «أوش»، اعتباراً من 20 فبراير 2022، تغادر الرحلة (G9 886) مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 21.45 مساء يومي الجمعة والأحد، لتصل إلى مدينة «أوش» في تمام الساعة 03:15 فجر اليوم التالي، فيما تغادر رحلة العودة رقم (G9 887) مدينة «أوش» في تمام الساعة 04:25 فجراً، يومي الإثنين والسبت، لتصل مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 06:25 مساء بالتوقيت المحلي.



يذكر أن «أوش» تقع في جنوب قيرغيزستان، ويشار إليها باسم «عاصمة الجنوب»، وتعتبر ثاني أكبر وأقدم مدينة في قيرغيزستان، فضلاً عن أنها تمثل مركزاً اقتصادياً وثقافياً رئيسياً لها.

وتستقطب هذه المدينة المسافرين بغرض العمل أو الترفيه، نظراً لما تتمتع به من معالم الشرق القديم، كما تتميز بإطلالة بانورامية جبلية وروائع معمارية، وبازارات.



ولفتت «العربية للطيران»، إلى أنه وضماناً لأرقى معايير السلامة والأمان عند كل خطوة من رحلة المسافرين، وحرصاً منها على تطبيق أرقى معايير الصحة والسلامة، فإنها توفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها، مشيرة إلى أن هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية.

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