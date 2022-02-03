«كهرباء دبي» تحقق وفورات للمتعاملين بقيمة 420 مليون درهم

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن تحقيق خدمتها «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» وفورات على المتعاملين بقيمة تقارب نحو 420 مليون درهم منذ إطلاق الخدمة قبل ثلاث سنوات حتى نهاية العام 2021. وحققت الخدمة هذه الوفورات من خلال نجاحها في تحديد 797.42 ألف حالة تسرب للمياه و21.22 ألف خلل و9077 حالة زيادة أحمال وإرسال إشعارات آنية للمتعاملين ليسارعوا إلى إصلاح التسريبات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لوقف الهدر.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تمتلك بنية تحتية ذكية ومتقدمة في عدادات المياه تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وأضاف الطاير «تعمل الهيئة على مواصلة تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك، وتشكل الشبكة الذكية ركناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لدعم مبادرة دبي الذكية لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».

وانتهت الهيئة من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي لإتاحة العديد من المزايا للمتعاملين وتمكينهم من مراقبة استهلاكهم وإدارته والتحكم فيه بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة في أي وقت ومن أي مكان، ما يسهم في استدامة الموارد.

وقال الطاير: «لدينا استراتيجية متكاملة للشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى سبعة مليارات درهم، سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035. وتضم الاستراتيجية برامج عدة، أهمها بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء والمياه وإدارة الأصول والبيانات الكبيرة وغيرها».

وتعد مبادرة «التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية» إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة لدعم مسيرة التحول الذكي ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد من المياه.

وقد تمكنت الهيئة خلال العام 2020 من خفض الفاقد في شبكات المياه إلى 5.1% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية.

وقال النائب التنفيذي لرئيس قطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة، المهندس عبدالله عبيدالله: «توفر الهيئة خدمة (إشعار باستهلاك مرتفع للمياه) ضمن مبادرة (الحياة الذكية) لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية، وإصلاح أي تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص».

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