ارتفاعات في أسعار البنزين تصل 29 فلسا لليترخلال فبراير

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» ارتفاعات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر فبراير المقبل، وبقيمة وصلت إلى 29 فلسا لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا بقيمة بلغت 32 فلسا مقارنة بأسعار شهر يناير الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر فبراير ارتفاعا من مبلغ 2.65 درهم سابقا، ليصل إلى 2.94درهم، بزيادة بلغت 29 فلسا، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعا من سعر 2.53 درهم، ليصل إلى 2.82 درهم بزيادة 29 فلسا، فيما يرتفع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 2.46 درهم ليصل إلى 2.75 درهم بزيادة بلغ 29 فلسا.

ويحقق سعر لتر الديزل ارتفاعا من مبلغ 2.56 درهم لليتر سابقا، ليصل إلى 2.88 درهم بارتفاع بلغ 32 فلسا.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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