تأثيرات ايجابية لقانون حوكمة الشركات العائلية

المصدر: عبير عبد الحليم ـ ابوظبي

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ، أن قانون حوكمة الشركات العائلية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي الأسبوع الماضي له تاثيرات إيجابية عديدة حيث يدعم استمرارية وقوة الشركات العائلية ويحد من المنازعات القضائية .

وأوضح رئيس فريق التشريعات في الدائرة المستشار، بركان خليفة الخليفة، في تصريحات تليفزيونية ان وجود غطاء تشريعي لهذه الشركات يضمن استمرارية وقوة هذه الشركات خاصة وأن الشركات العائلية تمثل نسبة كبيرة من القطاع الخاص .



ونوه إلى أن القانون يتيح لمجالس ادارة هذه الشركات وقف عقارات وممتلكات خاصة بالشركات العائلية لمعاهد وجامعات وغيرها لأغراض خيرية.

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