«عطلات فلاي دبي» تطلق باقات خاصة تبدأ من 1199 درهماً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت «عطلات فلاي دبي»، ذراع العطلات في شركة «فلاي دبي» للطيران، باقات عطلات خاصة بمناسبة «عيد الحب»، للمسافرين.

وأفادت «عطلات فلاي دبي»، بأنها توفر مجموعة مختارة من الباقات ابتداءً من 1199 درهماً للشخص، على أساس مشاركة شخصين بالغين في الغرفة نفسها، وستكون هذه الباقات متاحة للحجز بحلول الخامس من فبراير 2022، للسفر بين 12 و16 فبراير 2022، ناصحة بالحجز المبكر.



وتتمثل أهم عروض «عطلات فلاي دبي» في وجهات: «يريفان» في أرمينيا، ابتداءً من 1199 درهماً للشخص، في ما تبدأ باقة باكو في أذربيجان من 1499 درهماً للشخص، وذلك لمدة ثلاث ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فنادق ثلاث نجوم ووجبة الإفطار.

بدورها، تبدأ باقات كولومبو في سريلانكا من 1649 درهماً للشخص لمدة ثلاث ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فندق أربع نجوم.

أما باقات العاصمة الجورجية تبليسي، فتبدأ من 1699 درهماً للشخص لمدة ثلاث ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فنادق ثلاث نجوم، في ما تبدأ باقات ماليه في جزر المالديف من 5299 درهماً للشخص لمدة ثلاث ليالٍ بما في ذلك رحلات الطيران والإقامات الفندقية من فئة خمس نجوم ووجبة الإفطار والمواصلات.

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