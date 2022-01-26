استمرار تماسك الأسواق المالية والسيولة 1.7 مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

واصلت أسواق المال المحلية تماسكها لليوم للجلسة الثانية على التوالي حيث أنهت تعاملات اليوم بمؤشرات خضراء وإن كانت طفيفة فيما سجلت السيولة الإجمالية 1.7 مليار درهم

وبحسب بيانات السوقين أقفل مؤشر سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 0.5% عند مستوى 3173 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 234 مليون درهم



وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 13 شركة من أصل 28 شركة تم تداولها، بينما ارتفعت أسهم 8 شركات، وبقيت 7 على ثبات

وفي سوق العاصمة أنهى مؤشر سوق أبوظبي المالي مرتفعا بشكل طفيف مرتفعا 4 نقاط فقط ،عند مستوى 8718 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم.



وارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 48 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت 10 على ثبات ..

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