«ويجو»: استمرار الطلب العالمي على دبي وجهة سياحية مفضلة

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، مأمون حميدان، إن الطلب العالمي على دبي، كوجهة سياحية مفضلة، لا يزال مستمراً في العام الجاري، مشيراً إلى أن الإمارة تحتل مراكز متقدمة في عمليات البحث من التصنيف العالمي بنسبة نمو بلغت 38%، خلال الفترة من الأول إلى 19 يناير 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.



جائحة «كوفيدـ19»

وأضاف حميدان لـ«الإمارات اليوم» أن المسافرين يبحثون عن قضاء إجازات أكثر في عام 2022 ولكن في دول تشهد سيطرة على جائحة «كوفيدـ19»، كما أنهم يبحثون عن تجارب جديدة واستكشاف أماكن لم يزوروها من قبل، للتعويض عن «سفر ضائع» في العامين الماضيين، بسبب الجائحة.

وتابع: «من خلال موقعنا، لاحظنا إقبالاً على رحلات الطيران من الخارج إلى دولة الإمارات، خصوصاً مع الإجراءات الاحترازية التي لا تزال متبعة في الدولة، إضافة الى نسبة التطعيم العالية لدى المقيمين التي تجعل تجربة السفر في الدولة من بين الأفضل عالمياً».

وأكد أن الدليل على ذلك هو استقطاب الإمارات للسياح والمشاهير في الآونة الأخيرة من مختلف أقطار العالم الذين اختاروا الإمارات لقضاء إجازاتهم.

عمليات البحث

كشف حميدان أن عمليات البحث على الموقع الشبكي لشركة «ويجو» على رحلات الطيران منذ بداية يناير الجاري من الخارج الى دولة الإمارات بلغت نحو 729 ألف عملية بحث، مشيراً إلى أن أبرز الدول التي تصدرت عمليات البحث الى الإمارات، كانت السعودية بنسبة 25%، ثم الهند بنسبة 15%، ومصر 10%، والأردن بنسبة 4%، فضلاً عن أسواق أخرى.

وقال إن فترة إقامة المسافرين الزائين إلى السوق الإماراتية تبلغ نحو ستة أيام، لافتاً إلى أن الأفراد تصدروا قائمة عمليات البحث بنسبة 51%، ثم الأزواج بنسبة 29%، والعائلات بنسبة 20%.

ذكر حميدان أنه مع إمكانية اكتشاف لقاحات ضد المتحورات الجديدة لفيروس «كورونا»، فإن ذلك يساعد في عودة الثقة للمسافر، متوقعاً أن يشهد العام 2022 مزيداً من التعافي لقطاع السياحة.



6 ملايين سائح

يشار إلى أن بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أظهرت أن الإمارة استقبلت 6.02 ملايين سائح دولي خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2021، في وقت ارتفع فيه إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية نوفمبر 2021 إلى 136 ألفاً و30 غرفة فندقية، ضمن 743 منشأة فندقية.

وأظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال عام 2021 وصل إلى 29 مليوناً و110 آلاف و609 مسافرين، مقارنة بنحو 25.9 مليون مسافر خلال عام 2020، بنمو نسبته 12.3%.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل إجمالي أعداد المسافرين الدوليين الذين استخدموا المطار خلال ديسمبر 2021 إلى أربعة ملايين و492 ألفاً و762 مسافراً، مقابل ثلاثة ملايين و879 ألفاً و375 مسافراً في نوفمبر 2021، بنسبة نمو 15.8%.

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