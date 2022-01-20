أحمد بن سعيد: «معرض المطارات» وفر منتجات لتأسيس أكثر منشآت الطيران تطوراً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في الفترة من 17 ولغاية 19 مايو المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي، الدورة 21 من «معرض المطارات 2022»، الذي تنظمه «شركة ريد للمعارض الشرق الأوسط»، ويسلط الضوء على المطارات الرقمية.

وسيشكل المعرض منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة التي تخدم المطارات وتلبي احتياجاتها، إذ سيقدم رؤى ثاقبة حول الاستثمارات التي تخطط لها مطارات العالم حتى عام 2040.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن معرض المطارات وفر خلال العقدين الماضيين منتجات وخدمات من شأنها تأسيس أكثر منشآت الطيران تطوراً في العالم.

من جانبه، قال مدير المعرض، فراس أبولطيف، إن صناعة الطيران بحاجة إلى إعداد العدة لمرحلة الازدهار المقبلة في المستقبل القريب، إذ إن المطارات وشركات الطيران في العالم في طريقها نحو التعافي.

وأفاد بيان أمس، بأنه سيتم بالتزامن مع «معرض المطارات 2022»، تنظيم منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومنتدى نساء في الطيران، ومؤتمر تجربة المسافرين في المطارات، فضلاً عن قمة مستقبل خدمات المناولة الأرضية.

وبحسب «مجلس المطارات العالمي»، فإن المطارات ستنفق 2.4 تريليون دولار حتى عام 2040 بهدف الحفاظ على البنية التحتية للمطارات وترقيتها وتوسيعها وتحديثها للتعامل مع أي ظروف مستقبلية تشابه التحديات التي واجهتها المطارات خلال الجائحة. وستكون منطقة الشرق الأوسط وحدها بحاجة لإنفاق نحو 151 مليار دولار على توسعة وتحديث مطاراتها.

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