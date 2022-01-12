«دبي الملاحية» تعتمد إجراءات جديدة لتفتيش «اليخوت الأجنبية الزائرة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت سلطة مدينة دبي الملاحية تدابير جديدة بشأن تيسير الإجراءات المطلوبة من متعاملي السلطة في ما يتعلق بتفتيش اليخوت الأجنبية الزائرة لإمارة دبي، دعماً لمبادرة «دبي وجهة شتوية لليخوت».

وأكد الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أن «القرار يأتي تماشياً مع توجه السلطة نحو تعزيز المكانة المتميزة لإمارة دبي وجهة عالمية رائدة في القطاع البحري، وفي إطار دعم مبادرة (دبي وجهة شتوية لليخوت)»، مضيفاً أن (السلطة) شرعت بالتنسيق مع جمارك دبي في تطبيق إجراءات التفتيش على اليخوت الأجنبية الزائرة من قبل مفتشي جمارك دبي فور وصولها إلى المرسى.

وأوضح أن «هذا التوجه يأتي ضمن جهود السلطة نحو توفير محفظة متكاملة من الخدمات المتعلقة بأنشطة الوسائل البحرية بأنواعها بسرعة وسهولة تامة، بهدف التشجيع على استقطاب مزيد من اليخوت الأجنبية إلى الإمارة».

وأفاد بأن إجراءات التفتيش على اليخوت الأجنبية الزائرة تتم على مدار الساعة بعد إخطار السلطة بموعد وصول اليخت الزائر، مشدداً على أن عملية التفتيش تعتبر مرحلة محورية أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات المحلية والدولية، بما يصبّ في خدمة الأهداف المتمثلة في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري في إمارة دبي. جدير بالذكر أن تعديل إجراءات التفتيش بشأن اليخوت الأجنبية الزائرة يمثل استكمالاً للنتائج الإيجابية التي أنجزتها السلطة على صعيد تسهيل الخدمات البحرية لصالح ملاك ومستأجري اليخوت الأجنبية الزائرة للإمارة، حيث إن الفترة الحالية تشهد إقبالاً كبيراً من جانب السياحة الأجنبية العالمية.

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