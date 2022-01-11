«فوتسي إيه دي إكس العام» محل المؤشر العام لـ «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أبرم سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية اتفاقية شراكة، يتعاونان بموجبها على تطوير مؤشرات مشتركة تحمل اسميهما.

وأفاد بيان، أمس، بأن من شأن هذه الخطوة دعم سوق المشتقات المالية الذي أطلقه «أبوظبي للأوراق المالية» أخيراً، وجعل مقاييس أداء الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية متماشيةً مع المعايير العالمية.

وابتداءً من 10 يناير 2022، يحل «مؤشر فوتسي إيه دي إكس العام» محل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما تُستبدل المؤشرات القطاعية الحالية بمؤشرات قطاعية جديدة تحمل اسم الطرفين، وتستند إلى نظام المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات (ICB).

كما سيطرح الطرفان خلال العام الجاري مؤشراً مشتركاً قابلاً للتداول يحمل اسميهما، وتشتمل مكوناته على أسهم الشركات الكبرى، ليكون أول منتج من فئة مشتقات المؤشرات متاحٍ في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليصبح السوق بذلك أول سوق مالي في المنطقة يتيح لشركة المؤشرات العالمية «فوتسي راسل» إدارة مؤشراته القياسية، علماً بأن الطرفين ينويان التعاون أيضاً في تطوير مؤشرات جديدة للسوق لاحقاً.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري: «يأتي تعاوننا مع (فوتسي راسل) في إطار الاستراتيجية الشاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية لإرساء أسس قوية لسوق ديناميكية تتسم باستثمارها المكثف في اعتماد أحدث التقنيات، وسعيها الدائم لإتاحة فرص أوسع للمستثمرين والمُصدِرين».

وأضاف: «ستوفر مجموعة المؤشرات الجديدة المشتركة من (فوتسي) وسوق أبوظبي للأوراق المالية مقاييس مرجعية قوية، كما ستدعم إدراج مشتقات المؤشرات وصناديق المؤشرات المتداولة، وغيرها من المنتجات القائمة على المؤشرات في السوق».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فوتسي راسل»، آرني ستال: «يتميز سوق أبوظبي للأوراق المالية بحيويته وتركيزه على الابتكار، كما يلعب دوراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي. ويسعدنا التعاون معاً لتعزيز تطور أسواق رأس المال في الدولة من خلال إتاحة الوصول المفتوح إلى البيانات والتسعير ومقاييس الأداء».

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