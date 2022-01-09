«دبي الدولي» يسجل 144% نمواً في أعداد المسافرين خلال نوفمبر 2021

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

بلغ إجمالي أعداد المسافرين الذين استخدموا مطار دبي الدولي خلال نوفمبر 2021، نحو ثلاثة ملايين و879 ألفاً و375 مسافراً، بنسبة نمو بلغت نحو 13.36%، مقارنة بالشهر السابق، و144.6% مقارنة بنوفمبر 2020. ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجل «دبي الدولي» أكثر من 24.6 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2021.

أعداد المسافرين

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى 24 مليوناً و617 ألفاً و847 مسافراً خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2021.

ووفقاً للبيانات، فقد وصل إجمالي أعداد المسافرين الدوليين الذين استخدموا المطار خلال نوفمبر 2021 إلى ثلاثة ملايين و879 ألفاً و375 مسافراً، مقابل ثلاثة ملايين و421 ألفاً و909 مسافرين في أكتوبر 2021، بنسبة نمو بلغت 13.36%.

وأظهرت البيانات أن نسبة النمو في أعداد المسافرين خلال نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020 الذي سجل مليوناً و585 ألفاً و461 مسافراً، وصلت إلى نحو 144.6%. وسجل شهر يناير 2021 نحو مليوني مسافر مقابل 1.6 مليون مسافر في فبراير، ليرتفع العدد إلى أكثر من مليوني مسافر في مارس، و1.8 و1.4 مليون مسافر خلال أبريل ومايو على التوالي، و1.5 مليون مسافر في يونيو 2021.

وارتفع إجمالي عدد المسافرين خلال يوليو إلى 1.9 مليون مسافر، مقابل 2.3 و2.4 مليون مسافر في أغسطس وسبتمبر، في وقت سجل فيه أكتوبر نحو 3.4 ملايين مسافر، ونوفمبر 3.8 ملايين مسافر.

عدد الوجهات

ووفقاً لأحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، فإن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، حالياً، وصل إلى 198 وجهة، مع 89 ناقلة جوية وطنية ودولية تشغل رحلاتها إلى 92 بلداً في نهاية ديسمبر 2021.

وبحسب بيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد 99% من شبكة الربط مع دول العالم، و83% من الوجهات، و117% من عدد شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر المطار قبل جائحة «كوفيد-19»، حيث يعمل في مطار دبي الدولي شركات طيران أكثر، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

بدورها، أكدت مؤسسة مطارات دبي أن مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً في العالم، عاد إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100%، بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من «الكونكورس A» ضمن المبنى «رقم 3»، حيث شملت العودة جميع المحطات، والاستراحات.

المطار الأكثر ازدحاماً

لايزال مطار دبي الدولي، وفقاً لمجلس المطارات الدولي، أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين، بعد احتفاظه باللقب، للعام السابع على التوالي، لحركة المرور السنوية في عام 2020.

بدورها، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن مطار دبي الدولي يحتفظ بمركزه كأكبر معبر للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية التي توفرها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية المغادرة في المطار.

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