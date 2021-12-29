بنك المارية المحلي يطلق حساباً خاصاً بالقُصّر

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن بنك المارية المحلي عن إطلاق أول حساب فريد من نوعه للقصّر، أطلق عليه اسم «عيالنا»، الذي صمّم خصيصاً للعملاء دون سن الـ18، حيث يمكن للأب أو الوصي القانوني فتح الحساب عن طريق تطبيق البنك «Mbank UAE».

ويهدف الحساب إلى تنمية مهارات الأبناء لإدارة الأموال بشكل صحيح وفعال، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية المالية المستقلة، وتشجيع الادخار، واستيعاب مبادئ الاستثمار بنحو أفضل، حيث سيمكن النشء من الانضمام إلى التقنية الاقتصادية الخاصة بالدفع الرقمي بتوفير بطاقات خصم غير مرقمة وآمنة مرتبطة بحسابات القصّر.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك، حميد العطار، إن إطلاق حساب «عيالنا» يأتي حرصاً من البنك على تقديم خدمات تلبي جميع احتياجات أطياف المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن الحساب يهدف إلى تعليم الأبناء العادات المالية الصحيحة منذ الصغر، وتعريفهم بالممارسات المالية الحديثة، ومساعدتهم على الادخار، وتنمية الحس المجتمعي، بانضمامهم إلى المنظومة المصرفية للدولة.

وأوضح أن حساب «عيالنا» يتميز بأنه سيمكن القاصر من الحصول على بطاقة خصم خاصة به، لاستخدامها للشراء من المحال التجارية، والتي ستحل محل المبالغ النقدية، وتعويد النشء على طريقة دفع آمنة ومحكمة.

وأضاف أن البطاقة الآمنة ستمكن العميل من السحب من أجهزة الصراف الآلي، والمشتريات عن طريق الإنترنت، لافتاً إلى أن كل عمليات الشراء تتم تحت إشراف الأب أو الوصي القانوني، الذي يستطيع وضع حدود إنفاق يومية وشهرية، كما يستطيع إيقاف عمل البطاقة، في حال فقدانها أو سرقها، مباشرة من خلال تطبيق «Mbank UAE»، واستلام إشعارات فورية عن كل عمليات الإنفاق لأبنائهم.

بدوره، قال رئيس قسم المجموعة المصرفية للأفراد والخدمات المالية في البنك، أنس حسين، إن استراتيجية البنك تتضمن طرح محفظة استثمارية طويلة المدى، تساعد القصّر على تنمية مدخراتهم، وتعريفهم بمجالات الاستثمار المختلفة.

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