قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "زرت اليوم مبنى المقر الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وتفقّدنا مرافقه التي حظيت بتحديثات شاملة".

وأضاف سموه: "بقيادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يقدم بنك الإمارات دبي الوطني نموذجاً رائداً للمؤسسات المالية القادرة على تحقيق الريادة العالمية، إذ تمتد أعماله إلى 13 دولة وتقدم خدماته لأكثر من 25 مليون عميل نشط بإجمالي أصول يبلغ 1.38 تريليون درهم، وسيظل شريكاً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات ودبي، وترسيخ أسسه وتعزيز تنافسيته".