104.4 مليارات درهم رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي خلال 2020

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، عن أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، بلغ 104 مليارات و483 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل 102 مليار و159 مليون درهم عام 2019، بنمو نسبته 2.3%، على الرغم من تداعيات جائحة «كورونا»، التي أثرت سلباً على الاستثمار الأجنبي المباشر في الكثير من دول ومدن العالم.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، حول الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي عام 2020، أن أكثر الأنشطة مساهمة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال العام الماضي، كانت الأنشطة العقارية وتشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين، حيث أسهمت بنسبة 29% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي خلال عام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 30.5 مليار درهم، وبنمو نسبته 0.7% مقارنة بعام 2019.

وأضاف «إحصاء أبوظبي» أن مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية، التي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، بلغت 21% بإجمالي نحو 22 مليار درهم، مقابل 21.5 مليار درهم عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 2%.

ووفقاً للتقرير، أسهمت الصناعات التحويلية بنسبة 14.5% في الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 15.1 مليار درهم عام 2020، مقابل 15.4 مليار درهم عام 2019، بتراجع نسبته 2.1%.

وبيّن التقرير، أن نشاط الكهرباء والمياه وأنشطة إدارة النفايات، أسهمت بنسبة 12.7% من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم عام 2020 مقابل 12.8 مليار درهم عام 2019، بارتفاع نسبته 3.5%، تلاها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بقيمة 9.1 مليارات درهم خلال عام 2020 بنمو بلغت نسبته 5.2% مقابل عام 2019.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء في أبوظبي، جاء بعد ذلك أنشطة التشييد والبناء بقيمة 6.3 مليارات درهم، ثم الأنشطة العلمية والمهنية والتقنية بقيمة 3.6 مليارات درهم، ومن ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بقيمة 2.3 مليار درهم، تلاها النقل والتخزين بقيمة 1.5 مليار درهم، ثم الاتصالات والمعلومات بقيمة 346 مليون درهم، وبعدها جاءت مجموعة من الأنشطة مثل التعليم وأنشطة الخدمات الإدارية وأنشطة الدعم وأنشطة الصحة البشرية والأنشطة الاجتماعية وخدمات الإقامة والطعام، التي أسهمت بنسب أقل في الاستثمار الأجنبي المباشر لأبوظبي.

• الأنشطة العقارية أكثر الأنشطة مساهمة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة.

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