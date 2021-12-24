«مابي» تخفض 800 طن من انبعاثات الكربون كل عام في الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت شركة «مابي» لكيماويات البناء، الشركة المتخصصة عالمياً في إنتاج المواد اللاصقة ومواد عزل المياه والمنتجات الكيماوية الخاصة بقطاع البناء والتشييد، المملوكة بالكامل لمجموعة «مابي»، شراكةً مع شركة تزويد الطاقة المستدامة في الإمارات، «Yellow Door Energy»، لتركيب أكثر من 2200 لوح شمسي في مصنعها الحديث في مجمع دبي للاستثمار.

وستولد محطة الطاقة الشمسية الضخمة، التي تبلغ طاقتها 1.2 ميغاواط أكثر من مليون و922 ألف كيلوواط / الساعة من الطاقة النظيفة، خلال عامها الأول من بدء تشغيلها.

وستتم المباشرة بتركيب الألواح الشمسية اعتباراً من بداية عام 2022، وستغطي مساحة 8900 متر مربع تقريباً من سطح المصنع، ما يحدّ بشكل كبير من استهلاك المصنع للكهرباء. وسيتم توليد 85% من احتياجات استهلاك الطاقة للمصنّع الإيطالي، من خلال عقد إيجار الطاقة الشمسية المبرم. وسيحدّ المصنع المبتكر من انبعاثات الكربون لشركة «مابي» بمقدار 800 طن، أي ما يعادل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك الطاقة الكهربائية في 145 منزلاً لمدة عام كامل، أو شحن 97 مليون هاتف ذكي.

وقال المدير الإقليمي لمجموعة «مابي» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ستيفانو إياناكونِ: «في شركة (مابي)، نتّبع أفضل الممارسات المستدامة لتقديم مجموعتنا المتنوّعة من حلول البناء، ونحن فخورون بشراكتنا مع (Yellow Door Energy) في هذه المبادرة الرائدة. لطالما كانت شركة (مابي) في طليعة الحلول المبتكرة التي تصب في مصلحة البيئة والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. كما يسعدنا الإسهام في مبادرة تحقيق الحياد المناخي الخاصة بدولة الإمارات، وسنواصل تنفيذ حلول مستدامة ذات تطلّع مستقبلي يمكن أن تؤثر إيجابياً في جميع المعنيين».

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