أثرياء ومشاهير يتوافدون إلى دبي لقضاء «موسم الأعياد»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، علي النقبي، إنّ «الطلب على رحلات الطيران الخاص ورجال الأعمال إلى دبي، بلغ أعلى مستوياته خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع موسم الأعياد»، لافتاً إلى توافد المشاهير والأثرياء لقضاء عطلاتهم في دبي.

وأضاف النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «معدل الطلب على رحلات الطيران الخاص وصل إلى ذروته وتخطى المستويات المسجلة خلال الأعوام الماضية، خلال هذه الفترة من السنة»، مشيراً إلى أن حركة الطيران الخاص في نمو متواصل، حيث حققت زيادة تجاوزت نسبتها 346% في النصف الأول من 2021، لتصل إلى 8088 رحلة مقارنة بـ1811 رحلة في النصف الأول من 2020، وفقاً للبيانات الصادرة عن مبنى الطيران الخاص في دبي الجنوب.

وذكر أن المزيد من الأثرياء والمشاهير حول العالم، يختارون دبي كل عام وجهة لهم لقضاء موسم العطلات، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً منهم يمتلكون عقارات في دبي، موضحاً أنه إضافة إلى ذلك، تحتضن دبي حالياً وخلال الأيام المقبلة، العديد من الفعاليات، بما في ذلك معرض «إكسبو 2020 دبي»، ومؤتمر دبي الرياضي، وغيرها من الأنشطة والمناسبات الترفيهية، خلال موسم الأعياد، مشيراً إلى أن مؤشر الحجوزات المجدولة للفترة المقبلة مبشّر أيضاً.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لفندق «بلازو فيرساتشي دبي»، ومؤسس شركة «بلازو للضيافة»، منذر درويش، إن «الفنادق الفاخرة العاملة في دبي تشهد كل عام، خلال موسم الأعياد، زيادة كبيرة في الطلب على حجوزات الأجنحة المميزة»، لافتاً إلى أن «الإمارة وجهة سياحية مفضلة لدى الأثرياء ورجال الأعمال الذين يفضلون قضاء موسم الأعياد خارج موطنهم»، مضيفاً: «بالفعل تلقينا حجوزات خاصة بعطلة الميلاد ورأس السنة».

وذكر درويش، أن «الحجوزات تأتي من مختلف الأسواق الدولية، حيث تتمتع دبي خلال هذه الفترة من السنة، بطقس شتوي رائع، وتستقبل دبي احتفالات العام الجديد، بالعديد من الأنشطة التي تتخللها فعاليات ترفيهية وعروض الألعاب النارية والحفلات الفنية، وحفلات العشاء الفاخرة، وغيرها من الفعاليات»، لافتاً إلى أن «معدل الإشغال الفندقي في دبي يسجل حالياً مستويات مرتفعة للغاية، ومن المتوقع أن تسجل الجزء الأكبر من المنشآت نسب إشغال كاملة 100%».

وبيّن أنه بحسب أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر»، فقد حققت المنشآت الفندقية العاملة في دبي نتائج قوية، وكانت مستويات كل من متوسط سعر الغرفة الفندقية، والعائد على الغرفة المتاحة في دبي خلال أكتوبر الماضي، الأعلى منذ يناير وفبراير 2018، على التوالي، في حين كان مستوى الإشغال الأعلى منذ يناير 2020، مشيراً إلى أن «مستويات التدفق السياحي تشهد نمواً متواصلاُ منذ أن فتحت دبي أبوابها أمام حركة السياحة الدولية العام الماضي إثر جائحة (كوفيد-19)».

وذكر درويش أن «هناك ثقة كبيرة لدى السياح من مختلف الشرائح لقضاء إجازات في الإمارات، نظراً للمنظومة الصحية والإجراءات التي تتبعها، فضلاً عن البنية التحتية القوية للتعامل مع مستجدات الجائحة»، لافتاً إلى أن «الإمارات حققت أعلى المعدلات العالمية في ما يتعلق بحملة التطعيم الخاصة بوباء (كوفيد-19)».

وأوضح أن دبي تمتاز أيضاً بأنها وجهة سياحية تلائم مختلف شرائح الزوار وليس الأثرياء والمشاهير فقط، لافتاً إلى أن تنوع المنتج السياحي في الإمارة يزيد جاذبيتها لدى الزوار من أصحاب الدخل المتوسط أيضاً.

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